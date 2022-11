Implenia AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Implenia verlängert syndizierten Kreditvertrag und stellt langfristige Finanzierung sicher



11.11.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Bestehender syndizierter Kreditvertrag über CHF 650 Mio. mit schweizerischem Bankenkonsortium bis Dezember 2027 verlängert. Glattpark (Opfikon), 11. November 2022 – Implenia hat den bestehenden syndizierten Kreditvertrag mit einer Laufzeit bis Dezember 2023 über CHF 650 Mio., ohne Sicherheiten, verlängert und abgeschlossen. Die neuen Konditionen sowie die erhöhte Flexibilität der Vereinbarung unterstreichen die starke operative Leistung und stabile finanzielle Situation von Implenia in den vergangenen zwei Jahren sowie die konsequente Fokussierung der Gruppe auf einen disziplinierten Einsatz der liquiden Mittel. Mit dem frühzeitigen Abschluss des syndizierten Kreditvertrags und der Verlängerung bis Dezember 2027 verfolgt Implenia weiterhin eine konsequent konservative Finanzierung. Der Kreditvertrag umfasst wie bisher eine Tranche über CHF 100 Mio. (Facility A) als revolvierende Geldlimite, eine Garantielimite von CHF 450 Mio. (Facility B) sowie eine Geld- und/oder Garantielimite von CHF 100 Mio. (Facility C). Stefan Baumgärtner, CFO von Implenia, zur frühzeitigen Verlängerung des syndizierten Kreditvertrags: «Dieser Erfolg zeigt, dass die Verbesserung der operativen Leistung sowie die wiedergewonnene Stärke am Markt anerkannt werden und auch zu einer kontinuierlichen Verbesserung unserer Bonität führen. Das ist ein weiterer Meilenstein für eine noch stärkere Positionierung von Implenia als integrierter, führender Bau- und Immobiliendienstleister.» Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Kontakt für Investoren und Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Investoren-Agenda:

1. März 2023: Jahresergebnis 2022, Analysten- und Medienkonferenz

28. März 2023: Generalversammlung Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau- und damit verbundene Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 7‘700 Personen und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von CHF 3,8 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

Ende der Insiderinformation