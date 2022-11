OTS: Xinhua Silk Road Information Service / Bailian Group unterzeichnet mit ...

Bailian Group unterzeichnet mit ausländischen Ausstellern 23 Beschaffungsverträge im Wert von 164 Millionen US-Dollar auf der 5. CIIE (FOTO) Beijing (ots) - Die Unterzeichnungszeremonie der Beschaffungs- und Themenforen der großen Einzelhandelskäufer-Allianz der Shanghaier Handelsgruppe im Rahmen der fünften Internationalen Importmesse Chinas (CIIE) fand am Dienstag in Ostchinas Shanghai statt. Insgesamt 33 Shanghaier Partnerunternehmen der großen Einzelhandelskäufer-Allianz, darunter Bailian Group, Bright Food Group und Carrefour, unterzeichneten mit globalen Ausstellern und Marken Beschaffungsverträge. Es ist erwähnenswert, dass Bailian Group, ein staatliches Handelsunternehmen, auf der diesjährigen Messe insgesamt 23 Kooperationsverträge im Wert von 164 Millionen US-Dollar unterzeichnet hat, was einem Anstieg von über 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und den chinesischen Verbrauchern mehr ausländische Marken, Produkte und Technologien vorstellt. Neben Beschaffungsgeschäften glänzte der Messestand von Best-Links, einer Tochtergesellschaft der Bailian Group mit Sitz im chinesischen Hongkong, im Konsumgüterbereich der Messe, um die Beziehungen zwischen Stadt, Natur, Handel und Menschen zu erforschen. Bailian Group wird durch ihre aktive Teilnahme an der CIIE den Austausch mit der Welt verstärken, über die Integration von Kunst, Kultur, Tourismus und Wirtschaft nachdenken und zur Entwicklung von Shanghai als internationales Konsumzentrum beitragen, sagte Ye Yongming, Vorsitzender der Bailian Group. Pu Shaohua, Präsident der Bailian Group, sagte auch, dass Bailian mit anderen Allianzmitgliedern zusammenarbeiten und mehr globale Produkte, Marken, Dienstleistungen und Technologien auf den Markt bringen werde, um die Beschaffungstransaktionen auszuweiten und Impulse für eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu geben. Laut Statistiken hat die große Einzelhandelskäufer-Allianz in den ersten vier Jahren der Messe insgesamt 152 Projekte mit einem Gesamtwert von 8,5 Milliarden Yuan unterzeichnet. Auf der diesjährigen CIIE haben die Allianzmitglieder vorläufige Absichten zu etwa 50 Beschaffungsprojekte von über 3 Milliarden Yuan getroffen. Pressekontakt: Gao Jingyan Tel. +86-1355-2905-167 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/5367449 OTS: Xinhua Silk Road Information Service