Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zum Bürgergeld

KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zum Bürgergeld

Die Leistung muss in beide Richtungen gehen, sonst droht das Bürgergeld seine Wirkung zu verfehlen. Denn die Idee der Ampelkoalition hinter diesem Bürgergeld ist richtig. Menschen, die bislang Hartz IV bezogen haben, also Langzeitarbeitslose, sollen sich künftig stärker darauf konzentrieren können, wieder in Arbeit zu kommen, auch durch echte Weiterbildung. Wenn das Bürgergeld dazu führt, dass sich Langzeitarbeitslose besser um ihre Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt kümmern können, dann hätten alle etwas davon.