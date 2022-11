Scholz muss bei G20-Gipfel ohne Lindner auskommen

BERLIN (dpa-AFX) - Beim G20-Gipfel auf Bali muss Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anders als üblich ohne seinen Finanzminister auskommen. Christian Lindner (FDP) werde "ausnahmsweise aufgrund paralleler Termine in Deutschland" nicht an dem Gipfel teilnehmen, teilte das Finanzministerium am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Welche Termine das sind, wurde nicht gesagt.

Der G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte findet am kommenden Dienstag und Mittwoch auf der indonesischen Urlaubsinsel Bali statt. Scholz bricht bereits am Samstagabend Richtung Asien auf und macht vorher noch in Vietnam und Singapur Station.

Normalerweise reisen Bundeskanzler und Finanzminister gemeinsam zu den Gipfeln der Gruppe der 20, der neben Deutschland unter anderen die USA, China und Russland angehören. Scholz begleitete Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Finanzminister 2018 nach Buenos Aires in Argentinien, 2019 ins japanische Osaka und 2021 nach Rom. Am G20-Gipfel unter der Präsidentschaft Saudi-Arabiens, der 2020 wegen der Corona-Pandemie als Videokonferenz stattfand, nahm Scholz ebenfalls zusammen mit Merkel teil. Die beiden haben auch stets gemeinsam auf Pressekonferenzen über die Ergebnisse informiert.

Lindner wird diesmal nun gar nicht dabei sein. "Der Minister hat sich hierzu eng mit dem Bundeskanzler abgestimmt und ist mit ihm auch während des Gipfels im Austausch", teilte das Finanzministerium mit. An den Beratungen der G20-Finanz- und Gesundheitsminister am Samstag auf Bali nimmt Lindner virtuell teil./mfi/tam/DP/ngu