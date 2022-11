SIEMENS - Trendbeschleunigung hat klares Ziel vor Augen

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 121,540 € (XETRA)

Mit der Bodenbildung am Ziel- und Unterstützungsbereich bei 94,07 EUR hatte sich die Siemens-Aktie schon Ende September in Stellung gebracht und mit dem Anstieg über den Widerstand bei 112,70 EUR auch ein wichtiges Kaufsignal generieren können.

Doch mit dem gestrigen Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal konnte zusätzliche Dynamik entfacht werden, die sich auch in den kommenden Stunden und Tagen in einem Anstieg an den zentralen Widerstandsbereich bei 125,56 bis 126,46 EUR äußern sollte. Allerdings besteht die Gefahr, dass der Anstieg seit Ende September dort endet und zumindest ein Rücksetzer bis 115,00 - 112,70 EUR erfolgt, wenn nicht sogar eine bärische Trendwende. Sollte der Wert dagegen auch über 128,00 EUR ausbrechen, könnte die Erholung mittelfristig schon bis 138,08 EUR führen.

Aktuell ist der Aufwärtstrend noch vollkommen intakt und wäre auch nicht durch Korrekturen bis 118,50 oder 117,00 EUR gefährdet. An diesen Marken könnte nämlich schon der nächste Kaufimpuls gen 125,56-EUR-Marke einsetzen. Aktuell wäre erst ein Bruch der 108,82-EUR-Marke ein klares Signal dafür, dass die Erholungsphase zu Ende gegangen ist.

Siemens Chartanalyse (Tageschart)

