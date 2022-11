AMAZON - Nur ein Pullback?

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 100,790 $ (Nasdaq)

Die Amazon-Aktie befindet sich seit November 2021 in einer starken Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie zunächst auf die Unterstützung bei 102,52 USD und damit auf das alte Allzeithoch aus dem September 2018.

Von dort aus erholte sich die Aktie zwar zunächst stark auf 146,57 USD, aber am 31. Oktober kam es zu einem Tagesschlusskurs unter 102,52 USD und nachfolgend zu einem Abverkauf auf 86,14 USD.

Am Donnerstag und Freitag erholte sich der Wert stark. Dabei kam es am Donnerstag zu einem sog. Kicking. Das ist ein Kaufsignal in den Candlesticks. Dabei kommt es nach einem Abwärtstrend zu einer langen schwarzen Kerze. Am zweiten Tag eröffnet die Aktie über dem Tageshoch der langen schwarzen Kerze und bildet anschließend eine lange weiße Kerze aus.

Am Freitag näherte sich der Wert der Marke bei 102,52 USD deutlich an. Sie sollte jetzt als Widerstand fungieren. Weitere wichtige Hürden sind die Begrenzungen des Abwärtsgap, das nach der letzten Quartalszahlen gerissen wurde. Dieses Gap liegt zwischen 104,87 USD und 109,77 USD. Bei 105,53 USD liegt zudem das log. 38,25 Retracement der Abwärtsbewegung seit Mitte August.

Neue Verkaufswelle?

Bisher ist die Aufwärtsbewegung in der Amazon-Aktie nur eine Erholung im Abwärtstrend. Ein größeres Kaufsignal zeigt sich noch nicht. Diese Bewegung kann noch zu Gewinnen gen 102,52-105,53 USD führen. Aber danach droht eine weitere Verkaufswelle und zumindest ein Test des Jahrestiefs bei 86,14 USD.

Für ein größeres Kaufsignal müsste der Wert das Gap nach den Zahlen und den EMA 50 bei aktuell 110,86 USD durchbrachen. Dann wäre eine Rally gen 123,66 USD oder sogar ca. 135-136 USD möglich.

Fazit: Die Erholung in der Amazon-Aktie war stark. Aber ein Boden wurde damit wohl noch nicht ausgebildet.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)