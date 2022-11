Dax setzt Erholungskurs fort - Morphosys auf Talfahrt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Hoffnungen auf behutsamere Zinserhöhungen in den USA und eine Lockerung der Pandemie-Beschränkungen in China geben dem Dax erneut Auftrieb.

Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am Montag um 0,5 Prozent auf 14.291 Punkte.

Ein zusätzlicher Stimmungsaufheller sei die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen der Regierung in Peking, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Das sind die Signale , auf die Anlegerinnen und Anleger so lange und so sehnlich gewartet haben."

Die Aktien von Morphosys brachen dagegen um ein Viertel ein und waren mit 15,70 Euro so billig wie zuletzt vor gut elf Jahren. Das ist der größte Kurssturz bei dem Biotechunternehmen seit 2002. Ein von Roche entwickeltes Alzheimer-Medikament auf Grundlage einer Morphosys-Technologie hatte bei Tests die Erwartungen verfehlt. Die Titel des Schweizer Pharmakonzerns fielen in Zürich um 5,7 Prozent.

