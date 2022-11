Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die Woche gegangen. Gegen Mittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,35 Prozent auf 139,20 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,11 Prozent.

In einem überwiegend ruhigen Umfeld wirkte die rückläufige Inflation in den USA nach. Vergangene Woche war die Teuerungsrate von hohem Niveau aus zum wiederholten Mal gefallen. Der Rückgang fiel zudem stärker aus als erwartet. Auch die Inflationserwartungen sind zuletzt etwas rückläufig gewesen. Gleiches gilt für den erwarteten Gipfel der US-Leitzinsen. Am Anleihemarkt sorgt dies für Zinsdruck und entsprechend steigende Kurse.

Besonders wichtige Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht auf dem Programm. Produktionszahlen aus der Industrie der Eurozone fielen etwas besser aus als erwartet, bewegten die Anleihekurse aber nicht nennenswert. In den USA werden am Nachmittag keine entscheidenden Wirtschaftsdaten veröffentlicht./bgf/jkr/jha/