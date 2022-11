EQS-News: 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Anleihe

Bezug: Angebot der Firma MMW GbR Innsbruck

Bundesanzeiger vom 9.11.2022



Die 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG informiert über die Wertpapierkennnummern A169K3 (7x7Sachwerte Anl. 16/23) und A2TR47 (7x7Sachwerte Anl. 19/25) über das Vorhaben der freiwilligen Barabfindung durch die MMW GbR Innsbruck.

Das Angebot ist nicht durch uns als Emittentin veranlasst und entspricht nicht dem Marktpreis. Wir empfehlen erhöhte Vorsicht bei der Annahme des Angebotes und stehen den Gläubigern zu Rückfragen gerne zur Verfügung (Tel. 0049 228 377273-0421, E-Mail: info@7x7.de)



