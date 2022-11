EQS-News: GBC AG: Nebenwerte-Aktien des GBC Best of m:access entwickeln sich mit +8,7 % deutlich besser als der SDAX, Neue Studie veröffentlicht

EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Studie/Marktbericht

GBC AG: Nebenwerte-Aktien des GBC Best of m:access entwickeln sich mit +8,7 % deutlich besser als der SDAX, Neue Studie veröffentlicht



14.11.2022 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CORPORATE NEWS Nebenwerte-Aktien des GBC Best of m:access entwickeln sich mit +8,7 % deutlich besser als der SDAX, Neue Studie veröffentlicht 6 von 15 Unternehmen neu in die GBC Best of m:access Selektion aufgenommen

Studie zum kostenlosen Download: http://www.more-ir.de/d/25899.pdf Augsburg, 14. November 2022 – GBC Research erstellt seit dem Jahr 2009 regelmäßig Studien zu den aussichtsreichsten Unternehmen des m:access, dem Qualitätssegment der Börse München. Die gemäß dem GBC-Bewertungsansatz besonders attraktiven Mittelständler werden in der Best of m:access-Studie 2022 zusammengefasst. Im herausfordernden Marktumfeld legte die GBC-Selektion in den vergangenen 24 Monaten zu, während der SDAX eine negative Performance aufwies. Im Zeitraum vom 02.11.2020 bis 31.10.2022, was gleichzusetzen ist mit dem Zeitraum seit dem Erscheinen der letzten GBC Best of m:access-Studie, verzeichneten die enthaltenen Aktien ein durchschnittliches Kursplus von 8,7 %. Im Vergleich dazu weist der DAX mit +12,4 % eine zwar bessere Performance auf, der Leitindex für deutsche Nebenwerte SDAX entwickelte sich jedoch mit -4,8 % deutlich negativer. Zum Ende der Betrachtungsperiode am 30. Oktober 2022 umfasste der m:access 67 Unternehmen. Dies sind immerhin 10 mehr als bei der letzten Studie im Jahr 2020 und zeigt den Erfolg des Segments der Münchner Börse. Mit einer kumulierten Marktkapitalisierung von fast 13 Mrd. EUR enthält der m:access dabei eine breite Mischung an Unternehmen verschiedener Größenordnungen und Branchen. “Das Qualitätssegment m:access ist auch im schwierigen Marktumfeld sehr schön gewachsen und ist aus unserer Sicht ein optimales Marktsegment für mittelständische Unternehmen. Und die von uns zusammengestellte GBC Best of m:access Selektion hat im Betrachtungszeitraum erneut eine starke Outperformance gezeigt und zeigt, dass man mit den Qualitätsaktien im Mittelstand gute Renditen erzielen kann. Mit der neuen Auswahl erwarten wir uns ebenfalls wieder eine sehr gute Entwicklung”, erklärt Cosmin Filker, stellvertretender Chefanalyst bei GBC Research. Im Rahmen der aktuellen Studie 2022 wurde die Zusammensetzung des GBC Best of m:access überarbeitet. So sind 6 der 15 in der „Best of“-Auswahl enthaltenen Unternehmen neu hinzugekommen. Derzeit sind folgende Unternehmen enthalten: ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029), audius SE (ISIN: NL0006129074), Baader Bank AG (ISIN: DE0005088108), BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6), Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981), EQS Group AG (ISIN: DE0005494165), International School Augsburg -ISA- gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5), Mensch und Maschine SE (ISIN: DE0006580806), SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22), SECANDA AG (ISIN: DE000A0JC0V8), SMT Scharf AG (ISIN: DE000A3DRAE2), Solutiance AG (ISIN: DE000A30U9E2), UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808), UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3), Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6). Die Auf- und Absteiger, aktuelle Einschätzungen zu allen 15 Unternehmen der GBC-Selektion und weitere Informationen zur Entwicklung des m:access sind in der vollständigen Studie GBC Best of m:access 2022 enthalten. Diese steht kostenlos zum Download zur Verfügung: http://www.more-ir.de/d/25899.pdf ---------------------------------------------- Pressekontakt GBC AG Tel.: +49 (0)821 241133-0 Email: office@gbc-ag.de Disclaimer Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Über GBC AG Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland. Der Fokus liegt auf Small & MidCap Unternehmen. Die GBC AG bietet in Ihrem Leistungsspektrum Unternehmensanalysen & Research, Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatungen sowie Kapitalmarktkonferenzen. Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance.

14.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com