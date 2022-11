Ethereum Kurs: Stimmung bleibt angeknackst – Regulierung im Blick

Krypto Assets wie Ether befinden sich auch zu Wochenbeginn im Stresstest. Die Pleite der Kryptobörse FTX hängt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Anleger. Die Ansteckungsrisiken für weitere Unternehmen innerhalb der Branche sind und bleiben akut. Die Anleger befinden sich derzeit im Faktencheck und fürchten weitere Turbulenzen.

Eine Ether-Einheit kostet am Montag zunächst 1.260 Dollar und damit rund 3,70 Prozent mehr im Vergleich zum Vortag.

Regulierungsdruck könnte innerhalb der Branche zunehmen

Auch innerhalb der Branche werden die Rufe nach einer strikteren Regulierung lauter. Der Chef der Krypto-Börse Binance hatte sich am Montag im Rahmen des G-20-Gipfels für strengere Maßnahmen ausgesprochen.

„Wir haben in der vergangenen Woche gesehen, wie verrückt die Dinge geworden sind. Wir brauchen Regulierung, wir müssen das richtig machen, wir müssen das auf solide Beine stellen“, hieß es.

Dass der Regulierungsgürtel in Zukunft doch enger geschnallt werden könnte als gedacht, dürfte neues Unbehagen initiieren. Auch wenn eine harte Haltung gegen Kryptowährungen respektive die Branche keine Neuigkeiten darstellen würden, dürfte ein rigoroses Vorgehen am Ende des Tages dann doch überraschen. Auch über etwaige Verbote könnten wieder gesprochen werden.