EUR/USD weiter über Parität – US-Geldpolitik und China-Entwicklungen im Fokus

Das Währungspaar EUR/USD befindet sich zu Beginn der neuen Handelswoche zunächst weiter oberhalb der Paritätsmarke. Angesichts vielversprechender US-Inflationsdaten hatten Anleger in der vergangenen Woche neuen Mut geschöpft. Die Hoffnung auf eine in Zukunft umsichtige US-Geldpolitik bleibt damit zunächst am Leben. Nicht zuletzt geben die jüngsten Corona-Entwicklungen im Reich der Mitte Anlass zur Hoffnung. Auch die Entspannungen am chinesischen Immobilienmarkt dürften Anleger hellhörig werden lassen.

Der Euro notiert am Morgen bei 1,0297 Dollar und damit 0,56 Prozent in der Minuszone.

US-Inflation lässt stärker nach als erwartet – Anleger hoffen auf umsichtige Geldpolitik

Da die US-Teuerungsdynamik im vergangenen Monat überraschenderweise stärker nachgelassen hat als erwartet, verlieren die Zinsfantasien in den Vereinigten Staaten somit weiter an Fahrt. Die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel lagen im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 7,7 Prozent und damit deutlich unter den Erwartungen von 8,0 Prozent sowie ebenfalls unter dem Vormonatswert in Höhe von 8,2 Einheiten. Jerome Powell hatte auf der jüngste Fed-Pressekonferenz eine Temporeduzierung im Zinserhöhungszyklus in Aussicht gestellt, sofern die Daten mitspielen würden.