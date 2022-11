Okta: 2018‘er Tiefs halten!

Erste Anzeichen für einen bevorstehenden Trendwechsel würden sich oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 59,64 US-Dollar für die Okta-Aktie ergeben, Zugewinne an 56,89 und darüber 69,34 US-Dollar könnten dann die Folge sein. Ein kurzfristiges Ziel läge darüber um 77,01 US-Dollar für das Papier. Mittelfristig könnte ein Anstieg an 90,00 US-Dollar bevorstehen, hierzu sollten Investoren jedoch gut einige Monate und eine positive Nachrichtenlage abwarten. Ein Rückfall unter die Jahrestiefs von 44,12 US-Dollar würde dagegen Rückfallrisiken auf 41,88 und darunter sogar 35,06 US-Dollar deutlich erhöhen.

Okta hat insgesamt seit seinen Rekordständen aus Februar 2021 und einem Niveau von 294,00 US-Dollar 85 Prozent an Wert auf 44,12 US-Dollar eingebüßt. Seit letzter Woche zeichnet sich aber eine zaghafte Verbesserung des Chartbildes ab, ein Blick seit August dieses Jahres zeigt sogar einen sich öffnenden Keil, der häufig am Ende eines Trends steht. Sollten Bullen demnächst weiter Interesse an dem Wertpapier zeigen, könnte hieraus endlich ein Trendwechsel hervorgehen und die Unterstützungszone aus 2018 ihre volle Wirkung entfalten.

Fazit:

Sobald der Keil auf der Oberseite sukzessive verlassen wird und ein Ausbruch über 59,64 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis vorliegt, werden weitere Zugewinne an 56,89 und darüber 69,34 US-Dollar in der Okta-Aktie ermöglicht. Ein Angriff auf die zuletzt gerissene Kurslücke könnte sogar zu einem Anstieg an rund 90,00 US-Dollar führen. Um hiervon möglichst stark und ohne Einschränkungen zu profitieren, könnte beispielshalber das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD9HUV zum Einsatz kommen. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt eine Renditechance von 250 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 4,01 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber das Niveau von 51,85 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 0,30 Euro ergeben.