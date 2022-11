^ Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp Unternehmen: Klondike Gold Corp ISIN: CA4989033010 Anlass der Studie: Mineralressourcenschätzung Empfehlung: Kaufen seit: 14.11.2022 Kursziel: C$0,85 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine Buy-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,85. Zusammenfassung: Klondike Gold Corp. veröffentlichte seine seit langem erwartete erste Mineralressourcenschätzung (RE), Klondike Gold Corp. veröffentlichte seine seit langem erwartete erste Mineralressourcenschätzung (RE), die angezeigte 0,47 Moz Au mit 0,68 g/t und abgeleitete 0,11 Moz mit 0,54 g/t umfasst. Die Gesamtmenge an Unzen lag über unserem Ziel (FBe: 0,5 Moz Au mit ~1 g/t), während der g/t-Wert darunter lag. Die auf die Grube beschränkte Ressource umfasst Bohrungen, die zwischen 2014 und 2021 durchgeführt wurden, und spiegelt Gold wider, das für einen Tagebau geeignet ist. Wir betrachten dies als einen bahnbrechenden Moment für KG, der das Unternehmen von der Masse der Junior-Explorationsunternehmen abhebt. Die Ressource bedeutet auch, dass Klondike für die Dokumentation der allerersten Grundgesteinsmineralressource in der 125-jährigen Geschichte des Klondike-Distrikts seit dem 'Gold-Rush' von 1896 verantwortlich ist. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von C$0,85. First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his Buy rating and maintained his CAD 0.85 price target. Abstract: Klondike Gold Corp has published its long-anticipated maiden resource estimate (RE) comprising 0.47 Moz Au indicated at 0.68 g/t and 0.11 Moz inferred at 0.54 g/t. The total ounces were above our target (FBe: 0.5 Moz Au at ~1 g/t), while g/t was below. The pit-constrained resource covers drilling conducted between 2014 and 2021 and reflects gold suitable for an open pit. We regard this as a seminal moment for KG that separates the company from the pack of junior explorers. The resource also means Klondike is responsible for documenting the first-ever bedrock mineral resource in the 125 year history of the Klondike District area since the 1896 'gold rush'. We remain Buy-rated on Klondike with a C$0.85 target price. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25931.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °