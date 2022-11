Roche fährt weiteren Alzheimer-Flop ein - Titel sackt ab

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Pharmariese Roche hat erneut einen Forschungsrückschlag mit einem möglichen Alzheimermedikament zu verkraften.

Der Antikörper Gantenerumab konnte in zwei großangelegten klinischen Studien der entscheidenden Phase III den kognitiven und funktionellen Verfall bei Patienten im Frühstadium der Krankheit nicht verlangsamen, teilte der Arzneimittelhersteller am Montag mit. Damit sind die Behandlungsmöglichkeiten für die weltweit rund 55 Millionen Demenz-Patienten weiterhin sehr begrenzt. Die beste Ausgangslage im Wettrennen um eine wirksame Behandlung und damit Hoffnung auf mögliche Milliardeneinnahmen haben nun weiterhin der US-Biotechkonzern Biogen und sein japanischer Partner Eisai.

Gantenerumab verfehlte die Hauptziele in den beiden Studien mit dem Titel "Graduate". "Auch wenn die Graduate-Ergebnisse nicht unseren Erwartungen entsprechen, sind wir stolz darauf, einen qualitativ hochwertigen, klaren und umfassenden Datensatz zur Alzheimer-Krankheit geliefert zu haben, und wir freuen uns darauf, unsere Erkenntnisse zu teilen, während wir weiter nach neuen Behandlungsmöglichkeiten für diese komplexe Krankheit suchen", sagte Entwicklungschef Levi Garraway. Der Basler Konzern werde weiter an der Entwicklung und Bereitstellung von Tests arbeiten, die eine frühe und genaue Alzheimer-Diagnose ermöglichten. Zudem verfüge Roche über eine Pipeline an Präparaten mit verschiedenen Ansatzpunkten zur Bekämpfung der Krankheit.

An der Börse sackten die Roche-Titel um 4,8 Prozent auf 310 Franken ab. "Ein Flop zu viel", erklärte Michael Kunz, Analyst der Luzerner Kantonalbank. Experten hatten Gantenerumab im Erfolgsfall einen Spitzenumsatz von bis zu zehn Milliarden Dollar jährlich zugetraut. Zuvor hatte bereits das Alzheimermittel Crenezumab des Konzerns den kognitiven Abbau bei bestimmten Alzheimer-Patienten nicht verlangsamt oder verhindert. "Dementsprechend scheint für die Basler nun der Zug bei den Alzheimer-Medikamenten abgefahren", urteilte Kunz.

Noch stärker als Roche traf der Rückschlag den deutschen Partner Morphosys. Die Aktien des Biotechunternehmens brachen zur Eröffnung um rund 25 Prozent ein und waren mit 15,70 Euro so billig wie zuletzt vor elf Jahren. Gantenerumab wurde einst von Morphosys entwickelt, im Jahr 2000 übernahm Roche die Rechte an dem Antikörper. Für Morphosys bedeutet das wohl den Verlust von hohen Zahlungen von Roche.

Laut Roche haben die mit Gantenerumab behandelten Studienteilnehmer zwar eine Verlangsamung der Verschlechterung der Leistungsfähigkeit in Bereichen wie Gedächtnis, Orientierungsvermögen, Problemlösungsfähigkeit, Hobbys sowie Körperpflege gezeigt. Diese Ergebnisse seien aber statistisch nicht signifikant. Zudem sei der Abbau von Beta-Amyloid, dem Protein, das sich zu Plaques im Gehirn von Menschen mit Alzheimer-Krankheit ablagert, geringer als erwartet ausgefallen. Roche will die Ergebnisse der Studien auf einer Konferenz am 30. November vorstellen.

Die Daten zur Wirksamkeit von Gantenerumab waren mit Spannung erwartet worden, nachdem jüngst das Mittel Lecanemab von Biogen und Eisai in klinischen Tests mit Patienten im Frühstadium der Krankheit den kognitiven und funktionellen Verfall deutlich verlangsamt hatte - ein seltener Erfolg in der Alzheimerforschung, die auf eine lange Reihe von Misserfolgen zurückblickt. Die Roche-Arznei verfolgt den gleichen Behandlungsansatz, die Entfernung von Ablagerungen des Proteins Beta-Amyloid aus dem Gehirn von Alzheimer-Patienten. Die Alzheimer-Krankheit ist schwer zu diagnostizieren, insbesondere im frühen Stadium.

