ALPHABET - Dieser Run nähert sich seinem Ende

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 96,030 $ (Nasdaq)

Die Alphabet-Aktie markierte am 02. Februar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 152,10 USD. Anschließend fiel sie in einem ersten Schritt auf 102,21 USD und erholte sich von dort aus in einer bärischen Flagge auf 123,26 USD.

Mitte August setzte eine neue Abwärtsbewegung ein. Diese führte zu einem Tief bei 83,45 USD. Damit näherte sich der Wert einem rechnerischen Ziel bei 82,83 USD so weit an, dass dieses Ziel als abgearbeitet betrachtet werden kann.

Seitdem schießt der Aktienkurs steil nach oben. Er nähert sich dem Abwärtsgap vom 26. Oktober zwischen 98,54 USD und 103,02 USD, das die Aktie nach den letzten Quartalszahlen gerissen hat. In diesem Gap verlaufen aktuell der EMA 50 und der Abwärtstrend seit August. Diese beiden Marken und die Begrenzungen des Gaps bilden einen wichtigen Widerstandsbereich.

Ist die Aktie ein Kauf?

Die steile Rally der letzten Tage könnte im Bereich zwischen 98,54 USD und 103,02 USD zu Ende gehen. Anschließend wäre zumindest noch einmal ein Rücksetzer 83,45-82,83 USD möglich.

Ein Ausbruch über das Abwärtsgap würde der Aktie weiteres Potenzial verschaffen. Aber das wäre zunächst nur moderat. Denn schon im Bereich um 110 USD würde die nächste große Widerstandszone warten.

Im langfristigen Kontext hat die Aktie allerdings das Hauptziel für die Abwärtsbewegung erreicht. Es besteht also eine realistische Chance, dass die aktuelle Rally der Beginn einer Bodenbildung ist. Im Rahmen einer solchen Bodenbildung kann es sogar zu einem Rücksetzer gen 77,12 USD und damit auf das log, 61,8 % Retracement der Rally seit März 2020 kommen.

Fazit: Die aktuelle Rally dürfte zwar bald zu Ende gehen. Aber im langfristigen Kontext könnte eine Bodenbildung begonnen haben.

Zusätzlich lesenswert:

Marktüberblick - Geht die Rally an den Aktienmärkten zu Ende?

NORDEX - Viel Gegenwind

UNITED INTERNET – Unternehmen vor Milliarden-Börsengang

Alphabet Inc. (Class C) - Aktie

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)