DAX® - Rückenwind hält an

Der charttechnische Ausbruch über die Schlüsselmarke von rund 13.500 Punkten sowie der gestern beschriebene Marktbreiteimpuls wirken noch positiv nach. Erstmals in diesem Jahr befinden sich die 160 deutschen „blue chips“ aus DAX®, MDAX® und SDAX® gemäß unserer objektiven Auswertung anhand von insgesamt sieben unterschiedlichen Indikatoren mehrheitlich in einem Aufwärtstrend. Aus beiden Steilvorlagen konnte das Aktienbarometer zu Wochenbeginn weiter Kapital schlagen. Mit 14.431 Punkten steht erneut ein neues Verlaufshoch zu Buche. Obwohl der RSI mit einem Wert von über 80 bereits deutlich im überkauften Terrain notiert, definiert das Hoch vom Juni bei 14.709 Punkten das nächste Anlaufziel. Aber auch auf der Unterseite – sprich unter Money Management-Aspekten – liefert der aktuelle Kursverlauf Investorinnen und Investoren gegenwärtig eine wichtige Orientierungshilfe. So markiert die Aufwärtskurslücke vom vergangenen Freitag (14.172 zu 14.157 Punkten) eine erste Absicherung. Durch die strategische Brille betrachtet, gilt es natürlich vor allem ein Rebreak der 200-Tages-Linie (akt. bei 13.589 Punkten) bzw. der eingangs erwähnten Ausbruchszone bei 13.500 Punkten zu verhindern.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

