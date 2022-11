Entwurf der G20-Gipfelerklärung sieht Verurteilung Russlands vor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke und Fransiska Nangoy und Stanley Widianto

Nusa Dua/Berlin (Reuters) - Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer könnten Russland wegen seines Angriffs auf die Ukraine scharf verurteilen.

In dem Reuters vorliegenden Entwurf der Abschlusserklärung des G20-Treffens auf Bali wird eine deutliche Kritik vorgeschlagen. "Die meisten Mitglieder haben den Krieg in der Ukraine auf das Schärfste verurteilt und haben betont, dass er unermessliches menschliches Leid verursacht und bestehende Schwachstellen in der Weltwirtschaft verschärft", heißt es in dem Text, der auf dem Gipfel unter indonesischer Präsidentschaft beschlossen werden soll. Zugleich sollen sich die wichtigsten Industriestaaten etwa auf die Einhaltung des 1,5 Grad-Ziels in der Klimapolitik und zum freien Welthandel bekennen.

RUSSLANDS KRIEG IM ZENTRUM

Russlands Angriff auf die Ukraine am 24. Februar überschattet das zweitägige Treffen auf Bali. Kanzler Olaf Scholz und andere westliche Regierungschefs hatten schon im Vorfeld gesagt, dass der Krieg auf dem Gipfel thematisiert werden müsse. "Stürzen Sie die Weltwirtschaft nicht in den Abgrund", sagte Scholz an Russlands Präsident Wladimir Putin gerichtet am Dienstag in der G20-Sitzung zu Nahrungsmittel und Energie. An dem Gipfel nehmen auch US-Präsident Joe Biden und Chinas Präsident Xi Jinping teil, die sich zuvor zu einem dreistündigen Gespräch getroffen hatten. Putin war nicht angereist, sondern ließ sich von Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Lawrow war auch im Saal, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag virtuell zu dem Gipfel zugeschaltet wurde und ein Ende des Krieges forderte.

Ob der Entwurf der Abschlusserklärung in dieser Form am Mittwoch beschlossen werden kann, ist nach Angaben von EU-Diplomaten wegen des Widerstands Russlands noch unsicher. In dem Text heißt es vorsorglich: "Es gab andere Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen der Situation und der Sanktionen. Wir erkennen an, dass die G20 nicht das Forum ist, um Sicherheitsfragen zu lösen, aber wir erkennen an, dass Sicherheitsfragen erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben können." Ausdrücklich wird der Einsatz von Atomwaffen als nicht akzeptabel bezeichnet. Es zeichne sich ein Konsens dafür ab, sagte Scholz.

In dem Entwurf wird darauf verwiesen, dass die weit überwiegende Zahl an UN-Mitgliedern den russischen Angriff bereits verurteilt hat. Zudem wird in dem Entwurf ein "vollständiger und bedingungsloser Rückzug aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine" gefordert. Ein US-Vertreter sagte, die Vereinigten Staaten erwarteten, dass die G20 den Krieg Russlands in der Ukraine und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft verurteilen würden.

FRAGILE WELTWIRTSCHAFT, SORGEN ÜBER HOHE SCHULDEN

In dem Entwurf wird darauf verwiesen, dass der Krieg das weltweite Wachstum einschränke, die Inflation antreibe, die Versorgungsketten unterbreche, die Energie- und Ernährungsunsicherheit verstärke und die Risiken für die Finanzstabilität erhöhe. "Das wirksamste Mittel für die Erholung der Weltwirtschaft ist das Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine", sagte Scholz. Er forderte Russlands Präsident Wladimir Putin auf, Hunger nicht als Waffe einzusetzen. Das Sinken der Nahrungsmittelpreise nach der Wiederaufnahme der Getreidelieferungen aus der Ukraine zeige, dass der Krieg für die Preisturbulenzen auf den Weltmärkten verantwortlich sei.

Die G20-Staaten zeigen sich beunruhigt wegen des hohen Schuldenstands vieler Entwicklungs- und Schwellenländer. "Wir sind besorgt über die sich verschlechternde Schuldensituation in einigen gefährdeten Ländern mit mittlerem Einkommen", heißt es in dem Entwurf. Ohne dass China namentlich erwähnt wird, heißt es darin, es sei wichtig, dass alle offiziellen und privaten bilateralen Gläubiger zusammenarbeiten sollten. Zudem wird mehr Transparenz gefordert, die für private und staatliche Gläubiger gelten soll. Hintergrund sind Sorgen, dass China über die Regierung, Provinzen und Privatfirmen riesige Kreditsummen an mittlerweile hoch verschuldete Entwicklungsländer vergeben hat, aber selbst keinen Überblick über das Volumen mehr hat.

Die G20 wollen sich laut Entwurf zudem zum freien Welthandel verpflichten und zusammenarbeiten, damit Lieferketten nicht unterbrochen und es zu keinen Handelsunterbrechungen kommt. Die G20-Zentralbanken sollen zudem ihre Arbeit stark auf den Kampf gegen die hohe Inflation ausrichten.

