EQS-News: BVB-Aktie: Hauck & Aufhäuser bestätigt „Kaufen“-Empfehlung

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt a.M., stuft die BVB-Aktie in ihrem aktuellen „Research Update“-Studie vom 15. November 2022 erneut mit einer „Kaufen“ Empfehlung und einem geänderten Kursziel von 5,20 EUR ein.



Dortmund, den 15. November 2022



