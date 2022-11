EQS-News: Katjes Greenfood begibt Anleihe für weitere Investitionen in Wachstumsmärkten

EQS-News: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

Katjes Greenfood begibt Anleihe für weitere Investitionen in Wachstumsmärkten



15.11.2022 / 10:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Katjes Greenfood begibt Anleihe für weitere Investitionen in Wachstumsmärkten Emissionsvolumen von 25 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 8,00 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren

Zeichnungsfrist an der Deutschen Börse vom 17. bis 22 November 2022 (12 Uhr MEZ), vorzeitige Schließung möglich

Unternehmen profitiert von beschleunigter Veränderung der weltweiten Ernährungsgewohnheiten Düsseldorf, 15. November 2022 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG („Katjes Greenfood“, „KGF“), Pionierin im Aufbau pflanzenbasierter Wachstumsmarken, begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie eine Privatplatzierung für qualifizierte Investoren in ausgewählten europäischen Ländern und weiteren Staaten. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wurde heute durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligt. Die Katjes Greenfood Anleihe (ISIN: DE000A30V3F1 | WKN: A30V3F) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz von 8,00 % p.a. ausgestattet. Die Mindestanlagesumme (Stückelung) beträgt 1.000 Euro. Das öffentliche Angebot wird über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (Direct Place) abgewickelt. Die Zeichnungsfrist startet am 17. November 2022 und endet am 22. November 2022, 12:00 Uhr (MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Voraussichtlich ab dem 29. November 2022 soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden. Die Katjes Greenfood ist neben der Katjes Deutschland und der Katjes International die dritte Säule der Katjes Gruppe mit jeweils identischer Eigentümerstruktur. Katjes Greenfood verfügt über ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio und bewährtes Geschäftsmodell, das auf der Erfahrung und dem Track Rekord der Katjes Gruppe fußt. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Beteiligung an deutschen und europäischen Wachstumsunternehmen mit Proof-of-Concept, die in den Trendbereichen Future Food und pflanzenbasierte Ernährung führende Marken (Marktführerschaft) stellen. Die insgesamt zwölf KGF-Kernbeteiligungsunternehmen – darunter in Deutschland bekannte Marken wie The Rainforest Company, Haferkater, Cookie Bros. uvm. – profitieren von der großen Expertise und dem Netzwerk der Gruppe und werden maßgeblich bei der Weiterentwicklung ihrer Marken und der Markenführung unterstützt. Die KGF und ihre Portfoliounternehmen sind in Märkten präsent, die von einer markanten Veränderung der Ernährungsgewohnheiten hin zu nachhaltiger, pflanzenbasierter und individualisierter Ernährung geprägt sind. Mit der Anleihe strebt Katjes Greenfood Wachstumsinvestitionen in bestehende und neue Beteiligungen an. Die Mittelverwendung dient zudem der Rückführung von Brückendarlehen aus der im Sommer 2022 abgeschlossenen 100%-Akquisition des britischen Backwarenherstellers Genius Foods Limited, britischer Marktführer für glutenfreie Fertigbackwaren. Marius Rodert, CFO der Katjes Greenfood: „Mit einer starken Beteiligungs- und Finanzierungsstruktur im Rücken bieten sich uns in dynamischen Märkten derzeit eine Vielzahl von Opportunitäten für Wachstumsinvestitionen in bestehende und neue Beteiligungen. Die Katjes Gruppe wird weiterhin finanziell und strategisch voll engagiert bleiben und den Ausbau unseres Portfolios weiter unterstützen.“ Begleitet wird die Emission durch die Joint Lead Manager B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft sowie IKB Deutsche Industriebank AG. IR.on AG fungiert als Kommunikationsberater. Rechtlich maßgeblicher Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot unter: https://katjesgreenfood.de/investors/

Eckdaten zur Katjes Greenfood Anleihe 2022/2027 Emittentin: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Emissionsvolumen: bis zu 25 Mio. Euro Zinssatz (Kupon): 8,00 % p.a. Zeichnungsfrist: 17. bis 22 November 2022 (12 Uhr MEZ), vorzeitige Schließung möglich Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank ISIN / WKN: DE000A30V3F1 | WKN: A30V3F Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro Zinssatz (Kupon): 8,00 % p.a. Laufzeit: Fünf Jahre Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 29. November 2023 Rückzahlungskurs: 100 % Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung Ranking: Senior, pari passu, kein Nachrang Wichtige Hinweise: Diese Mitteilung ist Werbung und nicht zur Verbreitung außerhalb des Großherzogtums Luxemburg und der Bundesrepublik Deutschland geeignet. Ein öffentliches Angebot findet nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere erfolgt kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis des unter https://katjesgreenfood.de/investors/ veröffentlichten Prospekts. Die Billigung des Prospekts durch die CSSF sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf Grundlage des Prospekts erfolgen. Potenzielle Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des die Wertpapiere betreffenden Prospekts erwerben und sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen. Über Katjes Greenfood Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de ###

Pressekontakt

Florian Kirchmann

Telefon: +49 221 91 40 97-11 Für Anleger | Fragen zur Anleihe

Telefon: 0221-91 40 97-18 (Mo. - Sa. | 9-18 Uhr)

E-Mail: katjesgreenfood@ir-on.com

###

15.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com