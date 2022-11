Goldpreis weiter gefragt – 1.800-Dollar-Marke im Blick

Nachdem der Goldpreis in der vergangenen Handelswoche über fünf Prozent an Wert hat zulegen können, bleibt die Aufwärtsdynamik auch in der ersten Hälfte der neuen Woche zunächst weiter bestehen. Angesichts nachlassender Zinsfantasien jenseits des Atlantiks und der damit im Zusammenhang stehenden rückläufigen Dollardynamik können Anleger somit weiter Fuß fassen. Ebenfalls im Blick haben Anleger neue Zahlen zum europäischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) und den ZEW-Daten hierzulande. US-Zinsfantasien lassen dank rückläufiger Inflationsdynamik nach – Goldpreis kann profitieren

Die jüngste Entwicklung der US-Verbraucherpreise hat für eine positive Grundstimmung sorgen können und Anleger entsprechend aus der Reserve gelockt. Die Teuerung hatte in den Vereinigten Staaten im vergangenen Oktober überraschend stärker nachgelassen als zunächst erwartet. Mit 7,7 Prozent lag der Preisdruck im Vergleich zum Vorjahresmonat unter dem Erwartungswert von 8,0 Prozent und ebenfalls unter dem Vormonatswert in Höhe von 8,2 Prozent.