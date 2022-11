IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Moon Surgical meldet Berufung von Mark Toland als unabhängiges Board-Mitglied

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Moon Surgical meldet Berufung von Mark Toland als unabhängiges Board-Mitglied

PARIS und SAN FRANCISCO, 15. November 2022 -- Moon Surgical, ein Pionier der kollaborativen Robotik, gab heute die Berufung von Mark Toland als unabhängiges Board-Mitglied bekannt. Mark Toland bringt über 25 Jahre Erfahrung in gehobenen Führungspositionen der Medizintechnikbranche und im Bereich der Robotik in das Board of Directors des Unternehmens ein, welches sich momentan in der Endphase der Entwicklung seines ersten Produkts befindet und sich auf die kommerzielle Einführung des Maestro Robotic System vorbereitet.

Mark Toland ist gegenwärtig Chief Executive Officer von MMI, einer Gesellschaft, die sich mit chirurgischer Robotik befasst und derzeit eine Plattform für Mikrochirurgie entwickelt. Vor seiner Tätigkeit bei MMI fungierte Toland als President und Chief Executive Officer von Corindus, einem weltweit führenden Unternehmen der endovaskulären Robotik, das für $ 1,1 Milliarden von Siemens Healthineers übernommen wurde. Er war außerdem unabhängiges Board-Mitglied von Cardiologs, das Ende 2021 von Philips erworben wurde.

Ich freue mich außerordentlich, Mark in unserem erweiterten Team bei Moon Surgical begrüßen zu können, sagte Anne Osdoit, CEO von Moon Surgical und eine Gesellschafterin von MD Start, dem medizintechnischen Beschleuniger von Sofinnova Partners. Sein unabhängiger, scharfer Verstand und sein Know-how bei Vermarktungsstrategien in den USA für unseren Sektor sind von unschätzbarem Wert und helfen uns, unsere nächsten Ziele zu erreichen.

Moon Surgical, das im Jahr 2019 von Pr. Brice Gayet in Paris gegründet und von Sofinnova MD Start etabliert wurde, hat seine Fähigkeiten hinsichtlich Tempo und Innovation mit frühen Systemen unter Beweis gestellt, die bereits voll funktionsfähig sind und von mehr als dreißig Chirurgen auf zwei Kontinenten und bei mehreren klinischen Indikationen eingesetzt werden.

Der Ansatz von Moon, wie laparoskopische Chirurgen im Operationssaal unterstützt und befähigt werden sollten, ist wirklich einzigartig und besitzt das Potenzial, das Maestro-System in jeder chirurgischen Praxis zu einem absoluten Muss zu machen, erklärte Mark Toland. Ich fühle mich geehrt, ein Teil des Teams zu sein, das die minimal-invasive Chirurgie mit adaptiver Robotik revolutioniert, und freue mich auf die Zusammenarbeit bei seinem weiteren raschen Wachstum.

Maestro ist klein, anpassungsfähig und kann in die bestehenden klinischen Arbeitsabläufe integriert werden. Er soll Chirurgen und Patienten bei den jährlich 18,8 Millionen chirurgischen Eingriffen in das Weichgewebe unterstützen, die momentan noch nicht durch Telerobotik-Systeme unterstützt werden.

Über Moon Surgical

Moon Surgical mit Sitz in Paris, Frankreich, und San Carlos, Kalifornien, ist davon überzeugt, dass die Zukunft des Operationssaals in den Händen des befähigten Chirurgen liegt.

Durch die Ausstattung von Chirurgen mit absoluter Kontrolle, neuer Zuversicht und einer Technologie, die an jede Situation angepasst werden kann, strebt Moon Surgical nach einer Verbesserung der Effizienz bei Operationen und einer besseren chirurgischen Versorgung der Patienten. Das minimalistische Maestro Robotic System mit Ko-Manipulation nutzt die Technologie von morgen, um diese lebenswichtigen Fähigkeiten den Chirurgen von heute zur Verfügung zu stellen.

www.moonsurgical.com

Kontakt

Investoren und Medien: info@moonsurgical.com

