SNB-Präsident sieht "große Wahrscheinlich" für straffere Geldpolitik

Lausanne (Reuters) - Der Schweizer Notenbankchef Thomas Jordan hat erneut weitere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation in Aussicht gestellt.

Es bestehe eine "große Wahrscheinlichkeit", dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Geldpolitik weiter straffen müsse, sagte Jordan am Montag bei einer Veranstaltung. Die Teuerung dürfte noch eine Weile hoch bleiben. Der SNB-Präsident hatte erst am vergangenen Freitag erklärt, dass die Zentralbank bereit sei, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Inflation wieder in den Zielbereich von null bis zwei Prozent zu drücken, und dass die derzeitige Geldpolitik nicht restriktiv genug sei, um mittelfristig wieder Preisstabilität zu erreichen.

