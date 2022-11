Tagesausblick für 16.11.: DAX schließt fester. Halbleiteraktien gefragt!

Die US-Zinserhöhungen zeigen Wirkung. Nachdem die in der vergangenen Woche veröffentlichten Verbraucherpreisdaten bereits besser ausfielen als erwartet, folgten heute die US-Erzeugerpreise. Zwar wird erwartet, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen wird. Sollte sich der jüngste Trend sinkender Preissteigerungsraten fortsetzen, besteht die Chance, dass die Zinsschritte künftig kleiner ausfallen als noch vor einigen Wochen erwartet wurde. Ein nachlassender Zinsdruck stützt die Aktienmärkte. Positiv wurde auch der heute veröffentlichte ZEW-Index aufgenommen. Demnach wurde sowohl die aktuelle Lage als auch die Konjunkturerwartungen von den Finanzexperten in der Novemberumfrage deutlich besser einstuft als noch im Oktober. So setzten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 heute ihren Aufwärtstrend fort und verbesserten sich um 0,4 bis 0,7 Prozent.

Die Rentenmärkte präsentierten sich heute mehrheitlich freundlich. Die Renditen 10jähriger Staatspapiere schlossen im Bereich ihres gestrige Schlussstands. Ein ähnliches Bild zeigte sich heute bei den Edelmetallen. Die Notierungen für Gold, Palladium, Platin und Silber starteten zwar mit Kursgewinnen in den Handelstag. Im weiteren Verlauf gaben sie jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Der Preis für einen Barrel Brent Crude Oil näherte sich derweil einer wichtigen Unterstützungsmarke. Taucht der Kurs unter 91,30 US-Dollar droht eine Abwärtsbewegung bis 83,75 US-Dollar.