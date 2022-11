WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. November 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 29. November

----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 16. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Compleo Charging, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Exasol, 9Monatszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen 09:00 DEU: Abschluss Rheinmetall, Capital Markets Day in Wien 09:30 CHE: Comet, Capital Markets Day 10:30 CHE: Zurich Insurance, Investor Day 13:30 DEU: Curevac, 9Monatszahlen und Business Update 14:00 CHE: Alcon, Conference Call zu den Q3-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q3-Zahlen (detailliert) 22:05 USA: Cisco Systems, Q1-Zahlen 22:20 USA: Nvidia Corporation, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Zurich Insurance Group, Investor Day 2022 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/22 (final) 11:30 DEU: Anleihen, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/22 14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 10/22 15:15 USA: Industrieproduktion 10/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/22 16:00 USA: NAHB-Wohnungsmarktindex 11/22 16:00 USA: Lagerbestände 09/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 03:00 USA: Auftritt von Ex-Präsident Donald Trump - Präsidentschaftsbewerbung für 2024 erwartet 09:00 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Handelskongress (bis 17.11.22), Berlin 09:15 DEU: Treffen der Europäischen Allianz der Automobilregionen, mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und EU-Kommissar Nicolas Schmit + 12.45 Pk mit EU-Kommissar Schmit und Staatsminister Thomas Schmidt 10:00 DEU: LBBW, Pressegespräch Kapitalmarktausblick 2023, Frankfurt 11:30 DEU: Gemeinsames hybrides Pressestatement zum Wärmepumpengipfel Mit Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbandes Wärmepumpe und Herrn Brockmann, Mitglied des Vorstands des Bundesverbandes der deutschen Heizungsindustrie. 14:00 DEU: BGH verkündet Urteil: Sind Pfandleihgeschäfte nach dem Modell «cash & drive» zulässig? 18:00 EUR: Rede EZB-Präsidentin Lagarde anlässlich des 20-jährigen Bestehens der European School Frankfurt 20:00 DEU: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) empfängt Amtskollegen der G7-Staaten, Eltville DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin DEU: 16. Transatlantische Jahreswirtschaftskonferenz, Frankfurt/M. EUR: EU-Kommission legt Mitteilung zur Erweiterung des Schengen-Raumes vor EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich IDN: Abschluss G20-Gipfel in Indonesien, Bali ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 17. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens, Q4-Zahlen (8.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q4-Zahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 07:30 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Deutsche Familienversicherung, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen 10:00 CHE: Swiss Re, Chief Economist Media Briefing 2022 12:00 DEU: MTU Aero Engines, Investor & Analyst Day 12:30 CHN: Alibaba Group, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Morphosys, Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen 16:00 DEU: BASF, R&D Webcast 19:00 USA: General Motors, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: PNE, Capital Markets Day USA: Applied Materials, Q3-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q1-Zahlen USA: Macy's, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 10/22 08:00 DEU: Auftragsbestand- und reichweite Verarbeitendes Gewerbe 09/22 08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q3/22 08:00 CHE: Handelsbilanz 10/22 10:00 ITA: Handelsbilanz 09/22 11:00 EUR: Bauproduktion 09/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/22 (final) 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 10/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Abschluss Handelskongress 2022 u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner, Berlin 18:00 DEU: Online-Veranstaltungsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung «Zeitenwende - Europas (neue) Rolle in der Welt», Schwerin EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich GBR: Der britische Finanzminister Jeremy Hunt will seinen mittelfristigen Finanzplan vorlegen, London ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 18. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 12:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, außerordentliche Hauptversammlung zur Genehmigung eines Spartenverkaufs TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Sto, Q3-Zahlen CHE: SGS, Investor Days (bis 19.11.), Istanbul TERMINE KONJUNKTUR 01:00 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/22 08:30 CHE: Industrieproduktion Q3/22 16:00 USA: Frühindikator 10/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/22 EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien, Italien, Russland, Schweden, Türkei EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal, Malta EUR: S&P Ratingergebnis Slowakei, Irland SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt zum Wiederkaufsrecht einer Gemeinde beim Verkauf von Bauland, Karlsruhe 09:00 DEU: "Frankfurt European Banking Congress" mit Vorträgen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), Frankfurt 10:30 DEU: Gasversorgung im Winter 2022/23: Online-Vorstellung von Szenarien des Gasspeicherverbandes Initiative Energien Speichern e.V. (INES) EGY: Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27) - Geplanter Abschluss, Scharm el Scheich THA: Gipfeltreffen der Apec, Bangkok ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 21. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Interim Statement 10 Monate 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung 22:05 USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Enel, Capital Markets Day FRA: Vallourec, Q3-Zahlen USA: Dell Technologies, Q3-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/22 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 10/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: 18. Immobilientag der "Börsen Zeitung" u.a. mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud und Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp) 12:00 DEU: BGH will in Diesel-Verhandlung grundsätzliche Fragen zu Abschalteinrichtungen klären ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 22. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen 10:00 DEU: Deutsche Bank, Pressegespräch Kapitalmarktausblick 2023 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 22:15 USA: HP Inc., Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Dermapharm, Capital Markets Day USA: Best Buy, Q3-Zahlen USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 11/22 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 09/22 10:00 POL: Industrieproduktion 10/22 10:00 POL: Erzeugerpreise 10/22 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 11/22 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/22 (vorläufig) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): «Märkte und Trends 2023» mit Helaba-Chefvolkswirtin Gertrud Traud DEU: Wirtschaftsgipfel "Süddeutsche Zeitung", Berlin + 10.45 Eröffnung durch Bundeskanzler Olaf Scholz + am Abend: Rede Außenministerin Annalena Baerbock bei der "Nacht der Europäischen Wirtschaft" + weitere Gäste u.a.: Finanzminister Christian Lindner, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Gesundheitsminister Karl Lauterbach sowie CDU Parteichef Friedrich Merz. 11:00 DEU: Pk der Spielwarenbranche 2022, Nürnberg ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 CHE: Credit Suisse, außerordentliche Hauptversammlung 11:00 FIN: Fortum, außerordentliche Hauptversammlung 13:30 NLD: Just Eat Takeaway.com, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Geratherm, Q3-Zahlen GBR: United Utilities, Q3-Zahlen USA: Nasdaq, außerordentliche Hauptversammlung USA: Deere & Co, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 10/22 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/22 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/22 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 2.11.22 SONSTIGE TERMIN DEU: Fortsetzung Wirtschaftsgipfel "Süddeutsche Zeitung", Berlin + Reden Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner 14:00 DEU: Pk Handelsverband Hessen zum Weihnachtsgeschäft und Jahr 2022, Frankfurt/M. 19.00 DEU: 87. Zeit Forum Wissenschaft «Virus X - Wie wir uns auf die nächste Pandemie vorbereiten sollten», u.a. mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach MEX: Gipfeltreffen der Präsidenten der Pazifik-Allianz in Mexiko, Mexiko-Stadt HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 11/22 (1. Veröffentlichung) 06:00 JPN: Frühindikatoren 09/22 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/22 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 10/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 11/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/22 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 11/22 15:00 BEL: Geschäftsklima 11/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss Wirtschaftsgipfel "Süddeutsche Zeitung", Berlin + Rede Gesundheitsminister Karl Lauterbach 11:00 DEU: TransVer Day 2022 (veranstaltet vom Gesamtverband der Versicherer) - Nachhaltigkeitstag der Versicherer, Berlin 09:30 BEL: Sondertreffen der für Energie zuständigen EU-Minister, Brüssel HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 13:00 DEU: Thyssenkrupp, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 11/22 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 12/22 08:00 DEU: Privatkonsum und Staatsausgaben Q3/22 08:00 DEU: BIP Q3/22 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/22 09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 11/22 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 11/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Schweiz, Türkei EUR: S&P Ratingergebnis Liechtenstein, Russland, Bulgarien, Andorra HINWEIS USA: Verkürzter Handel an Nasdaq (bis 18.00 h), Nyse (bis 19.00 h) und US-Anleihenmarkt (bis 20.00 h) ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. NOVEMBER TERMINE KONJUNKTUR 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 10/22 10:00 CHE: Gesamt Sichteinlagen CHF 11/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 10/22 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 11/22 SONSTIGE TERMINE NLD: 27. Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen die Weiterverbreitung von chemischen Waffen (OPCW) ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 LUX: Aroundtown S. A., Q3-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen 08:30 CHE: Nestle, Investor Day 08:30 FRA: Axa, Investor Day 10:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day 22:30 USA: Intuit, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Safran, Investor Day LUX: Adler Group, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 10/22 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 10/22 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/22 08:00 SWE: BIP Q3/22 08:00 SWE: Handelsbilanz 10/22 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 10/22 09:00 CHE: BIP Q3/22 09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 11/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 11/22 11:00 EUR: Wirtschafts-/Industrievertrauen 11/22 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/22 (endgültig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA-Index 09/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/22 SONSTIGE TERMINE 09:45 DEU: Kartellsenat des BGH verkündet Urteil zu Schadenersatz-Forderungen des Schlecker-Insolvenzverwalters, Karlsruhe ROU: Informelles Treffen der Nato-Außenminister, Bukarest -----------------------------------------------------------------------------------------

