APA ots news: Drei: Robert Karl ist neuer Leiter für Privatkunden und Kleinunternehmen bei Drei. - BILD

Robert Karl (44) ist ab sofort neuer Senior Head of Consumer und Small Enterprise bei Drei. Wien (APA-ots) - In der neu geschaffenen Funktion verantwortet Karl Marketing, Vertrieb und Kundenservice für Privatkunden und Kleinunternehmen. Sein Team umfasst rund 600 Mitarbeiter. Er berichtet direkt an CCO Günter Lischka. Robert Karl verfügt über langjährige Führungserfahrung. Nach dem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft an der Universität Wien war er bei Hofer unter anderem als Verkaufsleiter und Prokurist für bis zu 69 Filialen in Ostösterreich zuständig. Danach wechselte Karl für zehn Jahre zu Sky Österreich, wo er zuletzt als VP Operations für alle Sales-, CRM- und Serviceagenden verantwortlich zeichnete. Mit einer perfekten Mischung aus beruflicher Expertise, viel Energie und einer frischen Sicht auf unsere Branche wird Robert Karl unser Team bestimmt bereichern", meint Drei CCO Günter Lischka. Mit der Besetzung des Senior Head of Consumer & Small Enterprise ist das Team um Lischka, das im Sommer neu organisiert wurde, komplett. Robert Karl: "Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen in einer dynamischen und innovativen Branche. Ich bin zuversichtlich, dass wir die wichtigen Säulen Privatkunden und Kleinunternehmen mit Lösungen wie Internet für Zuhause mit Bandbreiten-Garantie, smarten Sprachtelefonie-Innovationen, Drei TV sowie leistbaren Businesslösungen in den kommenden Jahren noch weiter ausbauen werden." Robert ist verheiratet und Vater zweier Söhne. Seine Freizeit widmet der Niederösterreicher seiner Familie und dem Sport, wobei seine Passion das Rennradfahren ist. Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Juli 2022 erhielt das Unternehmen zum dritten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/) Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0079 2022-11-16/10:19