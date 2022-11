Christian W. Röhl: So findest du deine passenden Anleihen! | Börse Stuttgart

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett

► Abonniere kostenlos unseren Aktien-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/

► Darum geht's im Video: Anleihen sind Schuldverschreibungen. Das heißt, wenn man eine Anleihe kauft, ist man Gläubiger und glaubt, dass man sein Geld wieder bekommt. Das ist auch der große Unterschied zu den Aktien: Beim Kauf einer Aktie ist man Miteigentümer, bei einer Anleihe sitzt man eher am Rande des Spielfelds. Im heutigen Video sprechen Finanzexperte Christian W. Röhl und Richy über die Risiken von Anleihen. Sie erklären außerdem, was es mit der PRIIP Pflicht auf sich hat und was die Vorteile für Unternehmen und Gläubiger von Anleihen sind. Damit auch du mit wenigen Klicks die perfekte Anleihe für dich finden kannst, zeigen dir die beiden außerdem den Anleihen Finder der Börse Stuttgart.





Timestamps:

00:00 ► Einleitung

01:44 ► Was sind Anleihen und wo ist der Unterschied zu Aktien?

04:31 ► Risiken, Zinsen und Laufzeit

16:47 ► Kündigung von Anleihen, PRIIP Pflicht

23:18 ► Vorteile von Anleihen und Banken für Unternehmen

24:46 ► Anleihen Finder

43:10 ► Sind Anleihen etwas für DICH?







► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/





► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/