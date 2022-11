DAX: Im Konsolidierungsmodus

Zur Wochenmitte scheint sich unter Anlegern etwas Ernüchterung nach der jüngsten Kursrallye eingestellt zu haben, entsprechend negativ tendiert der Deutsche Aktienindex DAX. Aktuell kann sich das Barometer noch auf einem vorherigen Abwärtstrend um 14.250 Punkten abstützen, weitere Abschläge sollten Anleger jedoch zwingend einkalkulieren.

Dabei spielen fundamentale Daten derzeit eine etwas untergeordnete Rolle, vielmehr dürfte eine Konsolidierung technischer Natur auf die vorausgegangenen Aufschläge auf Investoren zukommen. Unterhalb von 14.000 Punkten wäre ein Test des EMA 200 bei aktuell 13.599 Punkten zu erwarten.

Auf der Oberseite sind zahlreiche Widerstände aus dem Frühjahr 2022 zu erkennen, ein letztes bullisches Aufbäumen könnte Kurspotenzial an 14.709 Punkte freisetzen. Spätestens von dort aus müsste aber eine längere Abwärtsstrecke eingeplant werden.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen überwiegend noch aus den USA und werden ab 15:15 Uhr mit Zahlen zur Kapazitätsauslastung und Industrieproduktion aus Oktober fortgesetzt. Um 16:00 Uhr stehen US-Lagerbestände aus September auf der Agenda, zeitgleich wird der NAHB-Hausmarktindex per November vorgestellt. Nur eine halbe Stunde später werden die wöchentlichen Rohöllagerbestände gemeldet, genau zur Schlussglocke in New York folgen noch Netto-Kapitalzuflüsse aus September.