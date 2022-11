DAX® - Nachlassendes Aufwärtsmomentum

Auch am gestrigen Dienstag reichte es beim DAX® knapp zu einem neuen Verlaufshoch (14.441 Punkte). Und dennoch signalisieren die jüngsten beiden Tageskerzen ein nachlassendes Aufwärtsmomentum. Festmachen können Anlegerinnen und Anleger diese These an den kleinen Körpern der jüngsten beiden Kerzen. Zwei Tage in Folge lag der Schlusskurs demnach nah bei der Eröffnung. Nach einer imposanten Kursrally um mehr als 2.400 Punkte binnen vier Wochen kommt das beschriebene Innehalten allerdings auch nicht gänzlich überraschend, zumal diverse Indikatoren eine kurzfristig überhitzte Situation signalisieren. So notiert z. B. der MACD so hoch wie zuletzt im Juni 2020, während der RSI mit einem Wert von fast 81 mittlerweile tief in überkauftes Terrain vorgestoßen ist. In dieser Gemengelage messen wir auf der Unterseite unverändert der Aufwärtskurslücke vom vergangenen Freitag (14.172 zu 14.157 Punkten) eine Schlüsselrolle bei. Ein Schließen dieses Gaps dürfte eine Verschnaufpause nach sich ziehen, sodass Tradingpositionen auf dieser Basis abgesichert werden können. Nach einem gesunden Luftholen greift die Entwicklung beim Nasdaq-100® den deutschen „blue chips“ möglicherweise unter die Arme (siehe Analyse unten).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

