Pressestimme: 'Neue Presse' zu den Autopreisen

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu den Autopreisen:

"Die deutsche Autoindustrie schafft eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Mit ihrer Preispolitik teilt sie das Land auf in diejenigen, die sich noch einen Neuwagen leisten können, und in jene, die angesichts immer irrer werdender Preise ihr betagtes Auto solange fahren müssen, bis es auseinanderfällt. Die Hersteller schießen sich selbst ins Knie. Europa wird schon in bald vom Auto-Exporteur zum Importeur werden. Vor allem die chinesischen Hersteller werden dabei eine Rolle spielen, denn deren Know-how in Sachen elektrischer Autos steigt und steigt und steigt. Und im Gegensatz zu den deutschen Herstellern, setzen sie auf kleine Preise."/ra/DP/jha