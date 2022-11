Scholz: Verständigung bei G20-Gipfel ist unerwarteter Erfolg

NUSA DUA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer in Indonesien als Erfolg gewertet. "Hier in Indonesien hat ein außerordentlicher G20-Gipfel stattgefunden", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach Abschluss der Tagung auf der indonesischen Insel Bali. "Dass es hier Verständigungen gegeben hat, die weit über das hinausreichen, was zu erwarten war, das bleibt der Erfolg dieses Gipfels."

Scholz betonte: "Es ist gut, dass hier klare Worte gefunden worden sind zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine." Alle Mitglieder hätten klargestellt, dass der Einsatz von Atomwaffen inakzeptabel sei. Alle hätten diese rote Linie "ganz kräftig" gezogen. Dass Deutschland das durch Gespräche im Vorfeld mit habe vorbereiten können, freue ihn.

Die G20-Gruppe führender Industrie- und Schwellenländer nahm beim Gipfel trotz großer Meinungsunterschiede eine Abschlusserklärung an, in der die große Mehrheit der Mitglieder den russischen Krieg gegen die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Russlands abweichende Haltung wurde ebenfalls zu Protokoll genommen./tam/DP/mis