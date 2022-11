Tanker vor Omans Küste beschossen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Vor der Küste Omans ist ein Öltanker angegriffen worden. Das Schiff sei von einem Geschoss getroffen worden, teilte der Betreiber Eastern Pacific Shipping aus Singapur am Mittwoch mit, ohne sich konkreter zur Art des Angriffs zu äußern.

Der Rumpf sei leicht beschädigt worden. Es sei aber kein Öl ausgetreten. Die Besatzung sei unverletzt, erklärte die Reederei, die dem israelischen Milliardär Idan Ofer gehört. In Schifffahrtskreisen hieß es, dass der Tanker vermutlich von einer Drohne angegriffen worden sei. Die US-Marine bestätigte, dass es einen Vorfall mit einem Frachtschiff im Golf von Oman gegeben habe, nannte aber keine Einzelheiten.

Die US-Nachrichtenagentur AP hatte zuvor unter auf Berufung auf einen ranghohen Militär gemeldet, dass der Tanker mit einer Drohne angegriffen worden und die Drohne explodiert sei. Der Tanker war am Montag in Oman ausgelaufen und soll Gasöl zur weiteren Verarbeitung in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires bringen. Der Golf von Oman schließt an den Persischen Golf an. Durch diese Meere führen die wichtigsten Schifffahrtsrouten für die weltweite Ölversorgung.

In den vergangenen Jahren gab es in den Gewässern der Region immer wieder Angriffe auf Tanker, die auch in Zeiten erhöhter regionaler Spannungen mit dem Iran stattfanden. So wurde im Juli 2021 ein Tanker einer israelischen Reederei vor der Küste Omans von einer Drohne angegriffen. Der Iran wies damals Vorwürfe zurück, darin verwickelt zu sein.

