Tourismusverband: Branche in Deutschland zukunftssicher aufstellen

MAINZ (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus muss sich nach Einschätzung des Branchenverbandes DTV für die Zukunft rüsten. Der Tourismus sei nicht nur ein wichtiger Teil der wirtschaftlichen Wertschöpfung, sagte Reinhard Meyer, Präsident des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), am Mittwoch in Mainz. Er sei auch Garant für Lebensqualität und wichtiger Arbeitgeber in vielen Regionen. "Bund, Länder, Kommunen und Betriebe - sie alle sind gefordert, in die Zukunft zu denken." Mit Nachhaltigkeitskonzepten gegen den Klimawandel und mit Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen müsse sich die Branche zukunftssicher aufstellen. Zudem müsse Arbeit im Tourismus attraktiver werden.

"Bund, Länder und Kommunen müssen für einen nachhaltigen Qualitätstourismus sorgen, die Tourismusstrukturen sowie die Tourismusfinanzierung sichern", sagte Meyer anlässlich des Deutschen Tourismustages. Es handele sich um eine Branche mit mehr als vier Millionen Arbeitsplätzen. Die Corona-Krise hatte den Tourismus hart getroffen, aktuell belasten vor allem Energiekrise und enorme Preissteigerungen.

Nach einer deutlichen Erholung im Sommer rechnen viele Betriebe der Tourismuswirtschaft laut einer jüngst veröffentlichten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages mit schlechteren Geschäften in den kommenden zwölf Monaten. Allein im Gastgewerbe erwarten demnach etwa zwei Drittel der knapp 2000 Befragten eine Verschlechterung. Vor allem die Energie- und Rohstoffpreise, der Personalmangel und die Arbeitskosten bereiten Sorgen./mar/DP/jha