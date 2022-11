Zentralverband der Seehafenbetriebe informiert über aktuelle Lage

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe informiert am Mittwoch (11.00 Uhr) über die aktuelle Lage der Hafenwirtschaft. Im Anschluss will Verbandschef Frank Dreeke in Hamburg einen Blick auf die anstehenden Herausforderungen der Hafenwirtschaft werfen. Der Zentralverband fungiert als Bundesverband der 156 am Seegüterumschlag beteiligten Hafenbetriebe in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Er vertritt die gemeinsamen wirtschafts-, gewerbe-, sozial- und tarifpolitischen Interessen der Unternehmen und schließt für seine tarifgebundenen Mitglieder Tarifverträge für die Hafenarbeiter./klm/DP/jha