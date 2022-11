Aktionäre von Siemens erhalten höhere Dividende

Der Industriekonzern Siemens (ISIN: DE0007236101) will eine Dividende von 4,25 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie der DAX-Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (4,00 Euro) um 6,3 Prozent erhöht. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 130,82 Euro 3,25 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 9. Februar 2023 in München statt.

Im vierten Quartal 2022, das am 30. September 2022 endete, sind die Umsatzerlöse um 18 Prozent auf 20,6 Mrd. Euro gestiegen und der Auftragseingang lag mit 21,8 Mrd. Euro 14 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auf vergleichbarer Basis ist der Auftragseingang um 7 Prozent gestiegen und die Umsatzerlöse legten um 12 Prozent zu. Unter dem Strich betrug der Gewinn nach Steuern 2,9 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,3 Mrd. Euro).

Im Gesamtjahr 2022 lag der Gewinn nach Steuern mit 4,4 Mrd. Euro 34 Prozent unter dem Vorjahreswert (6,7 Mrd. Euro). Der Rückgang ist hauptsächlich auf die nicht zahlungswirksame Wertminderung der Beteiligung an Siemens Energy in Höhe von 2,7 Mrd. Euro im dritten Quartal zurückzuführen. Die Umsatzerlöse kletterten um 16 Prozent auf 72 Mrd. Euro. Auf vergleichbarer Basis nahmen die Umsatzerlöse um 8,2 Prozent zu.

Siemens erwartet, dass die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2023 auf vergleichbarer Basis (bereinigt um Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte) in einer Bandbreite von 6 Prozent bis 9 Prozent anwachsen. Dabei soll ein höheres unverwässertes Ergebnis je Aktie (für den Gewinn nach Steuern) vor Effekten aus der Kaufpreisallokation in einer Bandbreite von 8,70 Euro bis 9,20 Euro erreicht werden, gegenüber 5,47 Euro im Geschäftsjahr 2022.

Die Siemens AG ist auf die Geschäftsfelder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit fokusssiert. Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers und hält eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy. Zum 30. September 2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Die Aktie von Siemens wird seit dem 8. März 1899 an der Börse notiert.

Redaktion MyDividends.de