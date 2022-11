Deutsche Lufthansa - Wieder im Steigflug

In den letzten Jahren war mit der Lufthansa-Aktie kaum ein Blumentopf zu gewinnen. Doch nun gibt es gleich mehrere Hoffnungsschimmer, denn die horizontale Haltezone der letzten 20 Jahre bei rund 5,50 EUR hat sich zuletzt immer wieder als solide Unterstützung herauskristallisiert. So sorgte die starke Oktoberperformance nicht nur für die Ausprägung eines doppelten „bullish engulfing“, sondern auch für den Spurt über den seit 2018 bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 6,44 EUR). Derzeit arbeitet das Papier zudem an einer nachhaltigen Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 7,10 EUR), wodurch sich die mittelfristigen Perspektiven der Aktie weiter verbessern würden. Weiteren Aufwind liefern verschiedene Indikatoren: So liegt im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) bereits eine abgeschlossene Bodenbildung vor, während der MACD den laufenden Gezeitenwandel mit einer mehrjährigen positiven Divergenz untermauert. Am wichtigsten ist allerdings die kleine Bodenbildung, welche auf einen Sprung über das nächste Schlüssellevel bei 7,92 EUR, und damit auf eine große untere Umkehr, hoffen lässt. Um den aktuellen Aufwind nicht zu gefährden, gilt es, in Zukunft nicht mehr in den o. g. alten Abwärtstrend zurückzufallen.

Deutsche Lufthansa (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Lufthansa

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

