EQS-News: Bjørn Gulden legt sein Mandat im Aufsichtsrat nieder

Herr Bjørn Gulden hat unserer Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates der Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2022 niederlegt.



Die Amtsniederlegung erfolgt vor dem Hintergrund des beruflichen Ausscheidens von Bjørn Gulden aus der PUMA SE zum Jahreswechsel 2022/2023.



Dortmund, 17. November 2022



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt:

Dr. Robin Steden

