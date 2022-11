MTU gibt Ausblick und will die Ausschüttungsquote erhöhen

Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0) hat am Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag in London die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht und die Wachstumsaussichten für die Jahre 2024 und 2025 bestätigt. Die Ausschüttungsquote soll dabei sukzessive auf etwa 40 Prozent des bereinigten Gewinns nach Steuern erhöht werden. Dies wurde bereits früher avisiert.

Der DAX-Konzern hat in diesem Jahr für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 2,10 Euro je Aktie ausbezahlt. Dies entsprach einer Ausschüttungsquote von 33 Prozent. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 189,85 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite damit 1,11 Prozent.

„2023 erwarten wir 6,4 bis 6,6 Mrd. Euro Umsatz und rechnen in der Folge mit kontinuierlich steigenden Umsatzwerten, die 2025 rund acht Mrd. Euro erreichen dürften. Das bereinigte EBIT dürfte 2023 im niedrigen Zwanziger-Prozentbereich zunehmen und auch in den Folgejahren weiter steigen. 2024 dürfte das Ergebnis wieder über dem Wert aus dem Vorkrisenjahr 2019 liegen und 2025 die Milliardengrenze erreichen“, so Finanzvorstand Peter Kameritsch am Donnerstag im Rahmen des Kapitalmarkttages in London.

Die MTU Aero Engines AG ist mit mehr als 10.000 Mitarbeiter:innen Deutschlands führender Triebwerkshersteller.

Redaktion MyDividends.de