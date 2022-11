OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann Investments wird neben Deutschem ...

Bertelsmann Investments wird neben Deutschem Krebsforschungszentrum Gesellschafter bei Digital Health Start-up (FOTO) Gütersloh / Heidelberg (ots) - - Investition im mittleren einstelligen Millionenbereich - Start-up ermöglicht die Entwicklung von digitalen Lösungen für den Gesundheitsmarkt in sicherer Cloud - Investition im Rahmen der Bertelsmann-Next-Initiative Bertelsmann Investments hat Anteile des Heidelberger Digital Health Start-ups PAICON erworben. Zu weiteren Gesellschaftern zählt u. a. das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ). Bei der Investition handelt es sich um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Peter Koop, Senior Vice President Bertelsmann Investments, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Investition in PAICON ein weiteres Investment im Bereich Digital Health tätigen konnten. In diesem Bereich werden wir im Rahmen unserer Bertelsmann-Next-Initiative zukünftig noch stärker investieren und das vielversprechende Geschäftsfeld Digital Health für Bertelsmann weiter aufbauen." Manasi Aichmüller-Ratnaparkhe, Co-Founder und Managing Director von PAICON, sagt: "Die Beteiligung von Bertelsmann Investments an unserem jungen Unternehmen ermöglicht uns, unsere digitalen Lösungen für die Medizin- und Pharmabranche weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Health-Intelligence-Plattform einen großen Mehrwert für Ärzte und Forscherinnen und Forscher in der Medizin bietet." PAICON unterstützt Mediziner bei der Erforschung und Markteinführung von Produkten, die das Gesundheitssystem nachhaltig verbessern. Dies geschieht durch die Kombination einer datenschutzkonformen Health-Intelligence-Plattform mit umfangreichem Therapiespezifischem Wissen. Unter Verwendung von künstlicher Intelligenz und internationalen Datenquellen werden somit marktfähige zertifizierte Medizinprodukte und Digital Health Anwendungen geschaffen. Über Bertelsmann Investments Bertelsmann Investments (BI), der globale Venture-Capital-Arm von Bertelsmann, umfasst vier Fonds: Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), Bertelsmann Brazil Investments (BBI) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI). BI beteiligt sich darüber hinaus an ausgewählten Fonds u. a. in Südostasien und Afrika. Der Bereich Bertelsmann Next treibt die unternehmerische Entwicklung neuer Wachstumsbranchen und Geschäftsfelder, u.a. im Bereich Digital Health mit Schwerpunkt in den USA, voran. Durch Bertelsmann Investments wurden bisher rund 1,5 Milliarden Euro in über 400 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Bertelsmann Investments (BI) erweitert sein Start-up- und Fondsnetzwerk auf über 300 aktive Beteiligungen. Über PAICON PAICON wurde von Ärzten und Forschern mit dem Ziel gegründet, ein digitalisiertes Umfeld zu schaffen, das Unternehmertum, globale Zusammenarbeit und die Entwicklung zertifizierter medizinischer Produkte und Anwendungen insbesondere im Wissenschafts- und Gesundheitssektor fördert. PAICON vereinfacht Prozesse und ermöglicht es medizinischen Forschern, sich auf unsere gemeinsame Leidenschaft zu konzentrieren - die Verbesserung des Lebens von Menschen durch Daten. Pressekontakt: Bertelsmann SE & Co. KGaA Jan Hölkemann Pressesprecher / Communications Content Team Tel.: +49 5241 80-89923 mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/5373170 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA