OTS: Ydeon / YDEON Gruppe: Schwedische Polhus und britische OutdoorToys nach ...

YDEON Gruppe: Schwedische Polhus und britische OutdoorToys nach Übernahme erfolgreich integriert (FOTO) Hamburg (ots) - Mit der erfolgreichen Integration der schwedischen Marke Polhus und der britischen Marke OutdoorToys erweitert YDEON, Europas führende Plattform für Garten-Projekte, die Produktpalette und konnte schon 2021 den Umsatz auf 100 Mio. Euro verdoppeln. Ob Gartenhaus, Carport, Sauna, Klettergerüst oder Schaukel: Was auch immer für den Garten benötigt wird, kann über die Projektplattform der in Hamburg ansässigen YDEON Gruppe gefunden und erworben werden. Das ist möglich dank der vollständigen Integration von Polhus und OutdoorToys zum bereits bestehenden stark wachsenden Unternehmen GartenHaus GmbH. Während GartenHaus bisher Garten- und Gewächshäuser, Garagen und Carports anbot, ergänzt das 2001 gegründete schwedische Unternehmen Polhus das Sortiment um Saunen, Holz- und Schwedenhäuser. Die Schweden ermöglichen der Gruppe über Standorte in Osteuropa direkten Zugang zu Holzlieferanten. Das britische Familienunternehmen OutdoorToys rundet die Auswahl mit hochwertigen Outdoor-Kinderspielgeräten wie zum Beispiel Spieltürme, Klettergerüste und Schaukeln ab und bringt starke Expertise in der Modularisierung und der individualisierten Massenproduktion von Gartenprodukten ein. Die vollständige Integration der Unternehmen ist Teil einer umfangreichen Transformation der gesamten Gruppe. "Wir synchronisieren nicht - wie bei anderen e-Commerce-Aufkäufern üblich - lediglich die Vertriebsnetze und Supply Chains, sondern wir bauen mit den Kategoriespezialisten von Polhus oder OutdoorToys eine völlig neue Plattformorganisation," sagt Sebastian Arendt, CEO von YDEON. "Diese organisiert sich im Tagesgeschäft firmenübergreifend entlang einzelner Gartenprojekte und ermöglicht somit das beste Kundenerlebnis in allen Gartenprojekten am Markt - und das auf nur einer Plattform." Dafür hat YDEON starke Partner an ihrer Seite. Florian Heinemann, Partner vom Investor Project A zur technologischen Integration durch Data Hubs: "Die gemeinsam mit Project A entwickelten Data Hubs, das ERP und das neue Kunden- und Lieferantenportal sorgen für eine starke Skalierbarkeit durch schnelle technologische Anbindungsfähigkeit von Zukäufen, Lieferanten und Vertriebspartnern. Damit ist YDEONs Strategie völlig neu im e-Commerce Buy & Build." "Wir konnten Kunden so auch für andere Produkte der Gruppe begeistern und die Bestellungen signifikant erhöhen", sagt Arendt. "Mit unseren Zukäufen sind wir nun nicht mehr nur im DACH-Markt aktiv, sondern auch in Benelux, Frankreich, Skandinavien und im Vereinigten Königreich." Dabei verfolgt YDEON ein konsequentes Direct-to-Consumer-Modell. "Das ermöglicht uns attraktive Einkaufskonditionen, faire Kundenpreise und dank optimierter, nachhaltiger Lieferung ohne Zwischenhändler eine gute Marge", erklärt Arendt. "Das Wichtigste: Die Kunden sind zufrieden und empfehlen uns weiter." Zur YDEON Gruppe und ihren drei Marken gehören über 20 Online-Shops mit mehr als 30.000 verschiedenen Produkten. Das macht YDEON zum führendem Online-Händler für Garten- und Gewächshäuser, Garagen und Carports sowie Saunen, Pools und Outdoor-Spielegeräte in Europa. Über YDEON Die YDEON Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg vereint die Unternehmen GartenHaus GmbH, Polhus und OutdoorToys unter einem Dach. Mit über 20 Online-Shops in u.a. Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Großbritannien sowie in Norwegen, Schweden und Finnland ist sie Europas führende digitale Plattform für alle Garten-Projekte. Das Unternehmen realisiert für derzeit mehr als 200.000 Kunden komplett digitale Projekte mit den Schwerpunkten Gartenhäuser, Saunen, Pools, Carports, Gewächshäuser, Terrassenüberdachungen, Kinderspielgeräte und vieles mehr. Entweder als Selbstbau-Projekt oder als Full Service-Anbieter mit Projektbetreuung und Beratung vom Bauantrag bis zur Montage und späteren Wartung und Pflege der Produkte. Das Sortiment umfasst dabei über 30.000 Artikel aus über 20 Marken. Die Gruppe beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter http://www.ydeon.com .