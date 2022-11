Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zur Bargeldobergrenze

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zur Bargeldobergrenze:

"Mit einem Sammelsurium an Vorschlägen demonstrierte nun Innenministerin Faeser Handlungsbereitschaft. Das zeugt erst einmal von großer Entschlossenheit. Doch wäre es nicht die erste Kampfansage an die Organisierte Kriminalität, die eben auch einen Eingriff in Bürgerrechte darstellt. Denn was ist eigentlich mit denjenigen, die ihre Freiheit behalten möchten, auch einmal 10 000 und einen Euro über die Ladentheke zu reichen? Prall gefüllte Geldbeutel gehören schließlich nicht ausschließlich Clanmitgliedern. So gesehen ist die Einführung einer Bargeldgrenze auch eine Misstrauensansage an unbescholtene Bürger. Sicherlich eine, die nur wenige betrifft. Aber die Zahl der Verbrecher dürfte noch geringer sein - alles eine Abwägungsfrage."/kkü/DP/he