Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zu Trump/Kandidatur

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Trump/Kandidatur:

"Trumps Problem: Die Republikaner spielen teils nicht mehr mit. Sein Ex-Vize Mike Pence hat sich bereits von ihm abgewandt, in Florida läuft sich der smarte Ron SeSantis warm. Doch unterschätzen sollte man Trump nicht. Er hat weiter viele Fans in den Überflugzonen der USA und verstanden, dass er mit seiner rückwärtsgewandten "Die Wahl ist gestohlen"-Kampagne gefloppt ist. Wer in den USA gewinnen will, muss eine Botschaft für die Zukunft haben. Da war doch etwas? Klar: "Make America Great Again!" Ob das noch einmal zieht?"/DP/jha