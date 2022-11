Russell 2000 Index: Hoffnungen auf beiden Seiten

Der 2.000 Werte umfassende Russell 2000 Index hat seit seinen Höchstständen aus Ende 2021 gut 33 Prozent an Wert korrigiert. Seit Sommer dieses Jahres läuft nun ein erbitterter Kampf zunächst um einen Boden, später um einen Trendwechsel. Dabei halten sich derzeit Bullen und Bären aber die Waage.

Wenn man sich nur den kurzfristigen Verlauf des Russell 2000 Index anschaut, lässt sich durchaus im Bereich von 1.641 Punkten ein potenzielles Doppeltief ausmachen, die für ein Kaufsignal wichtige Triggermarke verläuft indes um 2.030 Zählern. Nur knapp darüber würde das Barometer jedoch auf eine hohe Hürde bei 2.107 Punkten stoßen.

Zeitgleich allerdings drängt sich immer noch der Verdacht einer versteckten SKS-Formation bestehend seit Mai dieses Jahres auf, sollte das Niveau von 1.919 Punkten nicht demnächst überwunden werden.

In einem solchen Fall würden nämlich die Notierungen weiter einbrechen, Abschläge auf 1.600 und darunter sogar in den Bereich von 1.407 Punkten kämen dann nicht überraschend. Es wird also spannend bleiben, welche Seite am Ende das Rennen für sich entscheidet.