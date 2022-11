Siemens Quartalszahlen Q4/2022: Traumhafte Zahlen – Aktie an Dax-Spitze

Heute hat Siemens seine Quartalszahlen Q4/2022 veröffentlicht – und die sind hervorragend. Das Geschäftsjahr bei Siemens beginnt im Oktober, weshalb das Quartal von Juli bis September das vierte und letzte Quartal des laufenden Geschäftsjahres ist.

Vorab: Siemens trotz dem schwachen wirtschaftlichen Umfeld un hat sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Ein Ende dieses Booms ist nicht in Sicht, denn die Auftragsbücher sind voll.

Quartalszahlen Q4/2022 im Überblick

Kenziffer Betrag Vorjahr Prognose Umsatz 20,6 Mrd. Euro 17,4 Mrd. Euro 19,1 Mrd. Euro Auftragseingang 21,8 Mrd. Euro 19,1 Mrd. Euro 19,9 Mrd. Euro Gewinn 2,9 Mrd. Euro 1,3 Mrd. Euro 2,7 Mrd. Euro

Ein Blick auf das Gesamtjahr 2021/2022:

Kenziffer Betrag Vorjahr Umsatz 72 Mrd. Euro 62,3 Mrd. Euro Gewinn 4,4 Mrd. Euro 6,7 Mrd. Euro

Siemens hatte, genau wie die Wettbewerber, mit Lieferengpässen zu kämpfen, was den Gewinn für das Gesamtjahr schmälerte. Ebenso verursachte der Rückzug aus Russland Kosten, die den Gewinn drückten. Die höheren Kosten für Strom und Energie will Siemens weiterreichen.

Problematisch ist die Beteiligung an der Tochter Siemens Energy, an der der Mutterkonzern noch 35 Prozent hält. Siemens Energy wurde vor zwei Jahren abgespalten. Die Tochter ist wegen ihres verlustreichen Windenergiegeschäfts in Schwierigkeiten geraten und hat mehrmals ihre Prognosen und Erwartungen runtergeschraubt. Im dritten Geschäftsquartal schrieb Siemens Milliarden auf die Beteiligung ab.

Diese Sondereffekte – Abschreibung bei Siemens Energy und Rückzug aus Russland – waren im dritten Quartal abgeschlossen.

Das sagt die Aktie

Die Anleger schickten die Siemens-Aktie nach oben: Im frühen Handel kletterte sie um über 7,3 Prozent und liegt derzeit knapp über 130 Euro. Damit hat Siemens die Dax-Spitze erobert.

Fazit: Die Aktie ist interessant und immer eine Überlegung wert, sie ins Depot zu holen.

(mit Material von dpa-AFX)