WM 2022: Macron verteidigt Besuch in Katar - 'Sport nicht politisieren'

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich gegen Kritik an seinem möglichen Besuch der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar verteidigt, wenn die französische Mannschaft ins Halbfinale oder Endspiel gelangt. "Ich glaube, man muss den Sport nicht politisieren", sagte Macron am Donnerstag während einer Asienreise in Bangkok.

"Diese Fragen muss man sich stellen, wenn man die Wettkämpfe vergibt", erklärte Macron mit Blick auf Klima- oder Menschenrechtsfragen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. "Man sollte sie sich nicht jedes Mal stellen, wenn das Ereignis da ist, sondern in dem Moment, in dem man es vergibt."

Die WM in dem Emirat steht wegen Menschenrechtsverstößen und des Umgangs mit Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen Ländern schon lange in der Kritik. Der Élyséepalast hatte kürzlich erklärt, Macron werde nach Katar reisen, wenn die Équipe Tricolore es ins Halbfinale oder Finale schafft. Frankreich tritt in Katar als Titelverteidiger an./evs/DP/jha