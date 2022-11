Brent Crude Öl: Gegenbewegung abgeschlossen

Nach dem raketenhaften Anstieg zu Beginn dieses Jahres just nach Ausbruch des Ukraine-Krieges markierte Brent Crude Öl bei 138,03 US-Dollar seinen diesjährigen Höhepunkt, anschließend beruhigte sich die Situation ein klein wenig, die Marke von 100,00 US-Dollar sorgte im Anschluss immer wieder für den Einstieg von Käufern. Seit Sommer hat sich das Bild jedoch signifikant verändert, der Schmierstoff der Weltwirtschaft fiel bis Ende September auf 83,71 US-Dollar zurück. Dort startete eine nicht unerwartete Gegenbewegung in drei sauberen Wellen auf die vorausgegangenen Verluste an 99,52 US-Dollar. Technisch wurde diese Konsolidierung einwandfrei umgesetzt, die letzten Tage brachten aber wieder neuerliche Verluste von unter 90,00 US-Dollar und einen Trendbruch hervor.

Viele unterschiedliche Impulse

Nach dem jüngsten Aufwärtstrendbruch bei Brent Crude und dem Kurseinbruch unter 92,00 US-Dollar verdichten sich die Hinweise auf weitere Verluste, diese könnten zunächst noch in den Bereich von 88,81 und darunter auf das Niveau von 86,71 US-Dollar abwärts reichen. Nach einem erfolgreichen Test der Septembertiefs bei 83,71 US-Dollar müsste man sich erneut eine Auswertung des Energieträgers erstellen. Kurzfristig scheint die Lage aber eindeutig zu sein. Ein überraschender Anstieg über 100,00 US-Dollar würde dagegen die einst favorisierten Zielmarken um 105,42 und 109,02 US-Dollar erneut in den Fokus rücken.