Cisco – Ist das der Befreiungsschlag?

Die große Wachstumsphase bei Cisco ist bereits seit Jahren vorbei. Anleger müssen kleinere Brötchen backen. Dennoch kam der in dieser Woche vorgelegte Quartalsbericht positiv am Markt an und die Aktie liefert charttechnisch ein interessantes Bild ab.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (endet im Juli) erzielte Cisco ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 6 % auf 13,6 Mrd. USD. Analysten hatten nur mit einem Umsatz von 13,3 Mrd. USD gerechnet. Das Ergebnis war mit 2,7 Mrd. USD oder 0,86 USD je Aktie um zehn Prozent rückläufig. Analysten hatten auch hier mit 0,84 USD je Aktie weniger erwartet. Das Management hob die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr leicht an und geht nun von einem Umsatzwachstum zwischen 4,5 und 6,5 % anstatt zuvor 4,0 bis 6,0 % aus. Als Begründung gab Finanzchef Scott Herren vorrangig eine Entspannung in der Lieferkettensituation an.

Analysten kalkulieren aktuell für das Geschäftsjahr 2022/23 mit Erlösen von 54,4 Mrd. USD, was einem Wachstum von rund 5,6 % entsprechen würde. 2023/24 könnte der Umsatz sich um gut 4% auf 56,7 Mrd. USD verbessern. Der Gewinn je Aktie dürfte im laufenden Geschäftsjahr bei 3,54 USD liegen und sich bis 2024 auf 3,82 USD je Aktie verbessern. Damit ergeben sich für die Cisco-Aktie KGVs von 13 und 12. Die KCVs liegen auf dem gleichen Level.

Chart: Cisco

Widerstandsmarken: 46,80 + 50,00 USD

Unterstützungsmarken: 45,80 + 43,80 + 42,25 + 38,61 USD

Unter charttechnischen Gesichtspunkten hat die Aktie über gut zwei Wochen den Anstieg seit dem Oktobertief unterhalb einer wichtigen Abwärtstrendlinie in Form eines Wimpels korrigiert. Mit dem gestrigen Kurssprung wurde der Wimpel zur Oberseite aufgelöst. Nun wartet mit dem September-Zwischenhoch und dem EMA200 bei 46,80 USD eine weitere Hürde. Wird diese ebenfalls übersprungen, wäre der Weg in Richtung der 50-USD-Marke und damit in Richtung des Sommerhochs frei.

Rücksetzer bis an die Marke von 45,80 USD bzw. in Richtung der überwundenen Abwärtstrendlinien wären unbedenklich aus Sicht der Bullen. Ein kleines Verkaufssignal entstünde unterhalb des EMA50. In diesem Fall könnte die Aktie an das Ausbruchslevel bei 42,25 USD zurücksetzen. Der mittelfristige Korrekturtrend wäre wiederum unter dem Tief bei 38,61 USD bestätigt.

Anleger, die bei der Aktie von Cisco auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung spekulieren wollen, können auf die Call-Optionsscheine WKN HB97XT oder HB97XV zurückgreifen.



Cisco in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2022– 17.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Cisco in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 – 17.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Call-Optionsscheine auf Cisco für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Cisco HB97XT 0,36 46,00 12,69 15.03.2023 Cisco HB97XV 0,26 48,00 17,67 15.03.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.11.2022; 11:57 Uhr

Call-Optionsscheine auf Cisco für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Cisco HC216T 0,23 45,00 20,03 15.03.2023 Cisco HB9R6J 0,11 40,00 42,92 15.03.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.11.2022; 12:00 Uhr

