EQS-News: SMARTments business hat alle Standorte mit dem Nachhaltigkeits-Siegel Biosphere zertifiziert und präsentiert sich damit als Vorreiter der Serviced Apartment-Branche

Berlin, 18. November 2022. Alle acht Standorte der Serviced-Apartment-Marke SMARTments business in Deutschland und Österreich sind mit dem Siegel „Biosphere Responsible Tourism“ zertifiziert worden. Das gemäß den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („Sustainable Development Goals“) entwickelte und speziell für die Reisebranche angepasste Bewertungssystem zeichnet Beherbergungsbetriebe aus, die umfassende Nachhaltigkeitskonzepte umsetzen und auf diese Weise einen verantwortungsvollen Tourismus ermöglichen.

Vergeben wird das Biosphere-Siegel vom Responsible Tourism Institute (RTI). Dessen Zertifizierungsmethode ging aus einer Initiative des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hervor und wurde über eine mit der UNESCO geschlossene Vereinbarung vom spanischen Büro des Sustainable Development Solutions Network (SDSN) realisiert. Ziel des Labels ist die Umsetzung der Vorgaben der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sowie des Pariser Klimaabkommens.

Die Auszeichnung des zur GBI Unternehmensgruppe gehörenden SMARTments business-Portfolios ist auch für die Biosphere-Organisation etwas ganz Besonderes. „SMARTments business ist die erste Beherbergungsmarke in Deutschland, die diese internationale Auszeichnung für ihre komplette Produktlinie erhält“, sagt Beatriz Margallo Moscoso, Export Manager der Biosphere Organisation. Laut der Biosphere-Zertifizierung müssen von nachhaltigen Konzepten der Beherbergungsbetriebe sowohl die Gäste als auch das jeweilige Reiseziel profitieren und alle Teilbereiche der UN-Ziele (Umwelt und Klimawandel; Gesellschaft und Kultur; Governance und Wirtschaft) ausreichend erfasst werden. Der UN geht es darum, mit Hilfe des weltweit wissenschaftlichen Fachwissens eine ganzheitliche Nachhaltigkeit zu erreichen, keine auf einzelne Themen beschränkten Maßnahmen.

„Dass wir die herausfordernde Prüfung so gut bewältigt haben, macht uns stolz“, sagt Burak Ünver, Geschäftsführer SMARTments business: „Unser Ziel war es, über eine Zertifizierung nicht nur die Nachhaltigkeit unseres Konzepts in Sachen Ökologie, Energieeffizienz und Klimafreundlichkeit zu belegen, sondern auch in Bezug auf positive soziale und gesellschaftliche Auswirkungen. Denn das ist unser Anspruch für alle unserer Häuser.“

Mit den für alle SMARTments business erhaltenen Nachhaltigkeits-Auszeichnungen fangen die Anstrengungen in diesem Bereich aber gerade erst an. Denn die Besonderheit des Biosphere-Gütesiegels besteht darin, dass Betriebe nicht nur einmal zu Beginn des Prozesses geprüft werden. Anschließend muss jährlich im Rahmen stichprobenartiger Überprüfungen belegt werden, dass Gebäude und Nutzungskonzepte die Nachhaltigkeits-Anforderungen weiterhin erfüllen. Für künftige SMARTments business Häuser wurden zudem von Beginn an die Kriterien des Siegels als Grundlage für die Planung etabliert. Aktuell sind beispielsweise drei weitere SMARTments für Longstay-Reisende in Frankfurt und Hamburg im Bau.

Die Biosphere-Zertifizierung hat laut Geschäftsführer Ünver einen besonderen Motivations-Aspekt für sein rund 50 Köpfe starkes SMARTments business-Team: „Die Konzeption des Biosphere-Programms ermöglicht unseren einzelnen Standorten, selbstständig und kontinuierlich die Nachhaltigkeitsziele im eigenen Haus umzusetzen, zu dokumentieren und die notwendigen Nachweise eigenständig online einzureichen“, betont Ünver: „Diese dezentrale Umsetzung steigert das Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter für die Nachhaltigkeit.“ Denn motivierte Mitarbeiter vor Ort, die jede ihrer Entscheidungen auch dem Hintergrund der Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit treffen, sind aus Sicht des Geschäftsführers die beste Garantie, dass die Bisophere-Anforderungen auch in Zukunft erfüllt werden. Ünver: „Wenn jeder Mitarbeiter spürt, dass er selbst in Sachen Nachhaltigkeit etwas bewirken kann und die Teams vor Ort diesen Ansatz leben, wird SMARTments business auch in Zukunft in dieser Beziehung vorbildlich bleiben.“



Highlights:

- SMARTments business hat alle Standorte mit dem Nachhaltigkeits-Siegel Biosphere zertifiziert und präsentiert sich damit als Vorreiter der Serviced Apartment-Branche

- Das Label ist aus einer Initiative des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hervorgegangen

- Neben den Aspekten Energieeffizienz, Umwelt und Wirtschaft werden auch soziale sowie kulturelle Auswirkungen geprüft

- SMARTments business ist die erste komplett mit dem Biosphere-Nachweis zertifizierte Beherbergungs-Marke innerhalb Deutschlands

- Aktuell acht Häuser mit 1043 Apartments im Betrieb

Über SMARTments business:

„SMARTments business“ ist eine Marke der GBI Unternehmensgruppe und bietet Reisenden voll möblierte und komplett ausgestattete Apartments inklusive eigener Kitchenette. Meist sind es Geschäftsreisende, die Serviced Apartments für längere Aufenthalte in einer Stadt in Anspruch nehmen, etwa für Projektarbeit oder Beratungsmandate. Doch auch Privatreisende nutzen Serviced Apartments der Marke – zum Beispiel für Städtereisen oder um in einer fremden Stadt anzukommen und von dort aus in Ruhe nach einer neuen Wohnung zu suchen. Acht Häuser der Marke „SMARTments business“ mit insgesamt 1043 Apartments in München, Hamburg, Berlin, Mannheim und Wien sind aktuell im Betrieb. Hinzu kommen rund 430 Apartments, die sich aktuell in Frankfurt am Main und Hamburg im Bau befinden. Der Betrieb von Serviced Apartments der Marke „SMARTments business“ erfolgt auch unabhängig von Immobilienentwicklungen der GBI Unternehmensgruppe, zu der „SMARTments business“ gehört. Muttergesellschaft der GBI Unternehmensgruppe ist die GBI Holding AG, eine hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen Moses Mendelssohn Stiftung.

www.smartments-business.de



Über Biospphere und das Institut für verantwortungsvollen Tourismus (RTI):

Das Institut für verantwortungsvollen Tourismus (RTI) wurde 1995 gegründet, auf Grundlage einer Absichtserklärung der UNESCO, als Organisation der Vereinten Nationen. Die in den Gipfeltreffen der Vereinten Nationen für den Bereich nachhaltigen Tourismus festgelegten Ziele sollen vom RTI als Gründungsmitglied des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) umgesetzt werden. Das RTI unterhält ein Kooperationsabkommen mit Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Spanien, um die Verbindung zwischen der Agenda 2030 und dem Tourismus durch Biosphere zu entwickeln. Dadurch entstand ein integrales System für das Management, die Anerkennung und die Zertifizierung von Reisezielen und Unternehmen, durch die Erstellung von maßgeschneiderten Nachhaltigkeitsplänen. Verbunden ist das mit der Unterstützung und Beratung durch Fachleute bei der kontinuierlichen Verbesserung in Richtung der von den Vereinten Nationen festgelegten Nachhaltigkeitsziele.

Die Software Biosphere Sustainable bietet einen Echtzeit-Einblick in die Nachhaltigkeitsbemühungen eines jeden Unternehmens und deren Überwachung, bindet die Mitarbeiter ein und stellt die Verbindung zu den Kunden her, einschließlich aller erforderlichen Dienstleistungen, wie z. B. ein jährliches externes Auditverfahren mit einem externen Prüfer. Die Prüfung erfolgt zu 100% online. Die Software ist in Spanisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Katalanisch und bald auch in Deutsch und Chinesisch verfügbar.



