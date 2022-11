Ölpreise weiter unter Druck – Zins- und Rezessionssorgen dominieren

Angesichts schwelender Zins- und Rezessionssorgen dies- und jenseits des Atlantiks hat sich die Nachfrage nach Rohöl in dieser Woche weiter rückläufig gestaltet. Insgesamt steuert die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) auf einen Wochenverlust von rund acht Prozent zu. Das europäische Pendant Öl – US Rohöl verliert im selben Zeitraum nahezu genauso viel.

Dollarstärke, Rezessionsgefahren und Corona-Fälle als Belastungsfaktoren

Neben einem robusten Dollar und der globalen Rezessionsgefahr haben auch die steigenden Corona-Fälle in China in den letzten Wochen verstärkt Unbehagen am Ölmarkt initiiert. Insgesamt steuern die Ölpreise die zweite Handelswoche in Folge damit auf einen Verlust zu. Bereits in der Vorwoche hatte WTI rund 4,50, Brent ca. 3,00 Prozent an Wert eingebüßt.