EUR/USD Wochenausblick: Konsolidierung nach Rallyschub

Rückblick:

Nach dem Rallyschub in Folge der etwas geringeren US-Konsumentenpreise gab es in der abgelaufenen Handelswoche nur marginales Follow Through auf der Oberseite. Die Zeichen standen auf Konsolidierung nach der Aufwärtsbewegung von 500 Pips in der Vorwoche. Was steht in der kommenden Handelswoche an?

Ausblick:

Die größten Impulse dürften in der bevorstehenden Handelswoche von den Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich, Deutschland und der Eurozone ausgehen. Diese stehen am Mittwochvormittag an, bevor dann am Mittwochnachmittag das US-Pendant veröffentlicht wird. Des weiteren dürften noch die Sitzungsprotokolle des jüngsten FED-Meetings am Mittwoch um 20 Uhr von Interesse sein. Abgesehen davon sind alle anderen Daten eher in die Kategorie 2. Reihe einzuordnen. Zudem dürften sich am Mittwochabend das Gros der US-Händler in ein langes Wochenende verabschieden - in den USA wird am Donnerstag Thanksgiving gefeiert. Größere nachhaltige Trendimpulse sind daher - vor allem in der zweiten Wochenhälfte - eher unwahrscheinlich im EUR/USD.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem Rallyschub von 0,98 auf 1,0450 USD hat das Währungspaar kurzfristig weiteren Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf in den Bereich 1,01 bis 1,02 USD. Rücksetzer in den genannten Bereich könnten sich allerdings als mittelfristige Kaufgelegenheit entpuppen. Erst ein Rutsch zurück unter die Parität bringt die Bären wieder in Vorteil.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 16 Uhr Richmond Manufacturing Index

Mittwoch: 9:15/ 9:30/ 10 Uhr Einkaufsmanagerindizes FR/ DE/ EZ 15:45 US Services PMI 20 Uhr Minutes FOMC Meeting

Donnerstag: 10 Uhr ifo-Index US Feiertag (Thanksgiving)

Freitag: Nur Daten aus der 2. Reihe